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王浩宇影射拿7千萬保育預算　藻礁公投領銜人：潑糞人格抹殺

▲▼藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲潘忠政出面談王浩宇控拿台電7千萬保育預算。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署截至昨晚將近57萬，環團認為肯定破60萬，但公投領銜人潘忠政連日遭受攻擊，更被前桃園市議員王浩宇影射拿台電大潭電廠興建第三天然氣接收站編的7千萬保育預算。潘忠政今（8日）下午特別出面回應，是王故意引導所有閱聽人質疑自己是貪財的人，但也不會提告，因為所有事情都攤在陽光下。

王浩宇昨天在臉書貼出影片，發文寫「在地居民：台電大潭電廠為了興建第三天然氣接收站，為保育藻礁編列了7000萬的預算，請問到底用在哪裡？可以請台電說明一下嗎？」、「台電大潭廠長：這個潘理事長或許可以說明。」、「潘：這可能和今天沒關係，我們別的時間...」。

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媒體問被質疑是否心寒？潘忠政說，也不是最近才被攻擊，現在連長期租的房子等也都被質疑，但今天針對7千萬的事，後續大家可以繼續看他這麼多年來做環團、家鄉環境工作，是有怎樣目標精神去做，也許可在檢驗過程能夠更清楚，看到他長期以來努力方向。

至於七千萬是否知道用在哪？潘忠政指出，都是被告知的，因為這是台電要做的工程，做原來破損的海提，可安全在那散步相關工程，他強調「影片來源可追查，對方刻意拿此影片、圖片影射找機會潑糞，做人格抹殺，覺得好笑，若自己有這樣做，今天就不會站出來開記者會。」潘忠政認為，現在要營造他貪得無厭，每個建設都要從中獲得利益不可？是環保流氓到處卡油？但到底有沒有拿工程一分一毫利益，都是攤在陽光下，讓大家來看看到底是在說謊。

媒體問王浩宇仍是民進黨籍，會覺得是民進黨兩面手法？潘忠政表示，可能有人覺得他是專門出來做打手，弄出來的黑白臉，但自己不這樣想，只覺得是王浩宇個人手法。是否對他提告？潘忠政強調，現在沒此心思，重申所有事情都攤在陽光下，除非鬧到雞犬不寧，就不排除。

另外，媒體問政府稱藻礁過，中火會增加，三接不蓋又會缺電，會覺得把責任都推給公民團體？潘忠政表示很感慨，從搶救開始，政府就有義務去劃設保育區，但看到中央跟地方互相推卸責任，開發方再三強調「唯一方案」，不去考慮重大工程風險管理，只會避重就輕。潘忠政接著說，甚至經濟部很多哽圖都是不實資訊，其中政府強調已從232公頃縮到23公頃，好像對大潭藻礁仁至義盡，但實際環評審的是「工業專用港」，跟工業區無關，工業港下都是藻礁，延伸到外海3至5公里都有生物。

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