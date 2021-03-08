開玩笑「笑死鄰居」　他嚇傻跑回家躲！判決出爐慘賠25萬

▲大陸男被鄰居活活笑死。（示意圖／達志影像）



記者邱茀濱／綜合報導

貴州遵義一名周姓男子，去年在住家附近的商店巧遇隔壁鄰居，兩人相談甚歡，但他萬萬沒想到會讓對方「笑死」。事後，警方依過失致死罪嫌將周男送辦，法官審理後認為不該追究他的刑責，不過仍需承擔民事責任，判他賠償對方家屬人民幣6萬元（約新台幣26萬元）。

據《網易新聞》報導，周姓男子和苟姓男子是鄰居，2020年2月6日兩人在住家附近的商店巧遇後就開始互開玩笑，期間嬉笑聲沒停過，相談過程非常愉快，但下秒苟男突然臉色巨變，隨後倒地不起。

周男見狀後，起初還以為苟男在開玩笑，笑著說「不要裝」，直到看到對方面色發紫一動不動後，才驚覺大事不妙。不過，嚇壞的周男第一時間沒有呼救，而是逃回家中躲藏。事後，商店老闆才急忙通知苟男的家屬，送醫後仍宣告不治。

事後經家屬同意，警方進行了驗屍，並確認苟男的死因是「冠心病」，導致致循環呼吸衰竭而死亡。警方認為，作為苟男的鄰居，周男應該要知道他患有冠心病，卻仍和他打鬧戲耍，加上見到苟男倒地不起後，還逃離現場「有見死不救之嫌」，除了民事責任外，還應承擔刑事責任，因此依過失致死罪嫌送辦。

不過，法官卻持不同看法，表示周男並不知道苟男患有冠心病，更不清楚此病的嚴重性，而且以開玩笑的方式導致苟男死亡的誘因僅5%到10%，所以不該追究刑責，只需承擔民事責任。經多次調解，周男最後賠償苟男家屬人民幣6萬元。

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