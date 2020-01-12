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3天沒排便睡前試一下　他用力過猛「咚」一聲昏倒送醫不治

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▲▼示意圖,保健,成人,健康,情緒,筋疲力盡,疼痛,心臟,胸,診斷,男,女（圖／123RF）

▲示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

日前浙江一名72歲的朱姓老伯在睡前上廁所時，由於「用力過猛」，整個人昏倒在馬桶邊，送醫後回天乏術，他患有冠心病和高血壓多年，而且已經3天沒有排便，於此之前，還有一名老人在如廁後，出現了心率下降、心臟驟停的情況，經檢查，因用力排便，老人的心臟發生了破裂。

《錢江晚報》微信公眾號報導，上述的朱姓老伯平時規律服藥，前天晚上已三天沒解大便的朱老伯想再試一試，誰知進了廁所幾分鐘後，家人就聽到「咚」的一聲悶響，推門一看，老伯已昏倒在馬桶邊。朱老伯被120急救車送到醫院，然而已回天無力。

報導指出，這樣在馬桶上發生意外的病例，在秋冬季節容易出現，還有個70歲的老伯，因心肌梗死入院，雖然護士在住院時再三叮囑千萬不要用力排便，但入院第4天還是因如廁太過用力造成心臟驟停，緊急搶救後不治。

類似的死亡案例也發生於著名相聲演員馬季、英國國王喬治二世、俄國女皇葉卡捷琳娜二世，春秋時期晉景公也是突然感到肚子脹，於是「如廁，陷而卒」。

醫師賈珠銀分析，入廁大小便，尤其是便秘和憋尿用力屏氣時，會使胸腔內壓急劇升高（胸內壓經常升高40 mm Hg以上），強烈刺激迷走神經，抑制了心臟的電傳遞，可使心率減慢，隨後出現血壓劇降，甚至出現心肌嚴重供血不足、致命性的心律失常、心臟停跳。

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