槍擊案奪2命！她狂轟「重大刑案6都之冠」：難道高雄只剩我沒槍？

▲▼高雄九曲堂火車站附近7日傍晚發生槍擊案，高雄市議員李雅靜忍不住直呼「難道高雄只剩我沒有槍嗎？」（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者戴若涵／綜合報導

高雄市大樹區九曲堂火車站旁公園7日傍晚發生槍擊案！一名64歲方姓男子與簡姓前妻有房屋產權糾紛，不料，雙方在談判過程中，方竟舉槍射殺前來勸和的劉男、吳男2名友人，引發社會關注。高雄市議員李雅靜忍不住PO文怒轟治安令人憂心，今年至今僅短短2個多月，高雄市卻發生17件重大刑案，嘆「難道高雄只剩我沒有槍嗎？」

高雄7日晚間爆出槍擊案後，李雅靜當晚8時46分在臉書上PO文，直指「高雄今晚不平靜，治安每況愈下，難道高雄只剩我沒有槍」，表示她非常納悶，「高雄真的有這麼多黑槍嗎？難道高雄只剩我沒有槍嗎？」

李雅靜稱，警察局長頻繁更換，治安卻是每況愈下，高雄到底怎麼了？高雄市的治安狀況確實令人憂心。她細數，今年至今短短兩個多月，高雄市發生17件重大刑案勇奪六都之冠，其中有搶奪案件6件、強盜案4起、重大竊盜3件、殺人2件，槍擊與強制性交各1件，更在前不久發生網紅在舞廳前遭砍傷事件震驚全國。

李雅靜指出，警政署在1月中發布黃明昭局長從刑事局長轉任高雄市警察局長，原先期待能藉由黃局長的刑事專才無縫接軌，徹底整頓改善高雄市治安狀況，沒想到，刑案還是一樣無縫接軌的發生，黃局長的整頓速度依然跟不上刑案的發生速度，高雄的治安令人擔憂。

她認為，安首重「預防」及「遏阻」，有效的預防、降低犯罪率才是根本，拜託黃局長針對重大刑案如何預防、社區治安防護網建立，多加著墨、多用點心，不要將時間浪費在表面功夫。

李雅靜話鋒一轉直指，更要拜託黃局長，不要整天浪費心思在調查基層員警用什麼品牌的手機；更不要整天想方設法的做面子政績，要求各分局成立環境督導小組，「難道要求員警整天打掃環境，將辦公廳舍整理的美輪美奐比拚治安改善更重要嗎？」

另外，李雅靜提到，高雄市的「護童專案」在全市基層員警努力下，原本就做得不錯，而黃明昭局長卻親自帶隊進行護童專案，雅靜認為「大材小用了」，實在沒有必要，很顯然黃局長還沒進入狀況，希望黃局長不要如同外界傳言是來高雄過水準備升官的，要升官也要有所作為，期盼黃局長能積極任事，積極作為，徹底改善高雄治安狀況。

▲高雄槍擊案，犯嫌8日上午被警方逮捕到。（圖／記者許宥孺翻攝）