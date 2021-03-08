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高雄賭夫「離婚躲債」18年！家暴打跑老婆弄假成真…怒開槍奪2命

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄九曲堂火車站槍擊案奪2命。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩、戴若涵、許宥孺／高雄報導

高雄市大樹區九曲堂火車站旁公園7日傍晚發生槍擊案！一名64歲方姓男子與簡姓前妻談判過程中，方竟舉槍射殺前來勸和的劉男、吳男2名友人。據了解，方男當初為了躲避賭債，才與前妻「假離婚」，2人仍同住屋簷下18年，期間方男不時對前妻家暴，前妻2020年忍無可忍離家出走，與吳男交往，進而爆發衝突。

回顧整起事發經過，方嫌7日傍晚前往公園旁的練唱場找簡女談判，要求歸還房屋產權，2人喬不攏，方當即拋下一句「妳等我」，隨後折返回家取槍，再前往現場對著前來勸和的劉姓、吳姓友人連開數槍；這時簡女見情況不對，嚇得急忙跑進練唱場內躲避，並將大門反鎖，方嫌在射殺劉、吳2人後，一度還想闖進射殺簡女，最後因大門深鎖而作罷，只得離開現場展開逃亡，並在8日上午被警方逮捕歸案。

▲▼高雄大樹夫妻離婚爆房產口角，夫怒開槍奪2命。（圖／記者許吳奕靖攝）

▲高雄槍擊案，方姓男子8日上午遭警方逮捕。（圖／記者許吳奕靖攝）

據了解，方嫌早在18年前就與簡女離婚，但2人仍然同住一屋簷下，直到2020年4月簡女才因家暴搬離；鄰居透露，方嫌相當嗜賭，在外還欠下一屁股賭債，時常有人到家裡潑漆討錢，夫妻倆為了躲避債務、脫產才會假離婚，隨後房屋產權歸於簡女名下，未料竟弄假成真，簡女不願再回到他身旁，還與練歌場負責人、死者吳男交往。

方嫌為此心懷怨恨，一直想要討回房子，因而爆發此次口角糾紛，進而演變成槍擊命案，就連練歌場常客劉男也難以倖免，均成槍下亡魂。

▲▼高雄大樹區夫妻離婚成槍案，火爆夫開槍射殺2男，圖為方嫌經營的麵包店。（圖／記者吳世龍攝）

▲方男為了躲賭債與妻子假離婚，房產在妻子名下，孰料卻弄假成真，進而爆發糾紛。（圖／記者吳世龍攝）

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