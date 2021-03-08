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萬華豪宅大樓變淫窟！鶯鶯燕燕+尋芳客進出　住戶火大檢舉

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警分局5日破獲一起隱身豪宅的賣淫集團；警方接獲檢舉，位於萬華區康定路的某棟豪華大樓日前曾為知名飯店營運所用，但近來遭賣淫應召集團進駐，導致該豪宅居住品質劇降、不僅大樓周遭出現不少「站壁女子」，不少聞風而來的的尋芳客也讓住戶相當頭痛。萬華警方5日凌晨0時收網，逮捕該集團負責人、嫖客、應召女共10人到案，並依妨害風化、違反社維法移送法辦。

▲萬華警方在西門町康定路某豪宅查獲賣淫集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方在西門町康定路某豪宅查獲賣淫集團，訊後將集團業者移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方在西門町康定路某豪宅查獲賣淫集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方在西門町康定路某豪宅查獲賣淫集團。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，該應召集團為了規避警方查緝，選定在前知名飯店、有大樓管家、保全門禁的豪宅大樓內賣淫，並吸收逃逸女移工、外籍配偶下海擔任應召女子，以每次1500到2千多元不等價格提供尋芳客性交易服務，業者從中抽水500元。

警方指出，該棟豪宅位於萬華區康定路上，之前曾被知名飯店集團進駐，該建案居住品質不差，且鄰近西門町商圈，採飯店化管理，但近來賣淫集團進駐後，不少鶯鶯燕燕在樓下駐足，加上尋芳客群良莠不一，不少居民當初是看中建案的高質感才斥資購入，未料居然變成淫窟，憤而向警方檢舉。

萬華警方5日凌晨0時發動搜索，當場逮捕汪姓負責人及兩名員工，現場並查獲4名應召女與3名嫖客，並查獲賣淫所得約7千多元新台幣，以及交易聯絡手機、保險套潤滑液、帳冊等贓證物，訊後警方依法究辦並擴大追查。

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