高雄飄油漆雨！7汽機車冒「雪白點點」　警登制高點查看揪元凶

▲受害車主向警方報案，停放在外的機車遭到油漆噴濺。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄新興區警方2月28日接獲民眾報案，復興一路有整排機車遭到白色油漆噴濺，經員警前往現場查處後，發現該路段闕時有多車遭到油漆波及，初步調查共有1輛自小客、6部機車受害，起初受害者懷疑遭人惡意潑漆，但經警方深入調查後，這才確定是樓上住戶進行油漆粉刷施工時未善盡防護，才會導致油漆滴落。當是的王姓住戶（38歲）事後坦承疏失，並表示願與車主聯繫後續賠償事宜。

新興分局中正所2月28日下午4時接獲民眾報案，復興一路前整排機車遭到油漆噴濺，起初報案者懷疑是遭人惡意潑漆，但警方到場調查後，發現遭噴濺白漆的車輛並無違規停放，且受害車主亦未與人結怨，因此研判可能是高空處油漆噴濺所致；但當下警方在管理員陪同下自大樓13樓頂逐步下樓訪查，卻未發現有住戶使用油漆。

事隔數日，3月2日上午警方再次前往周邊大樓制高點查看，發現大廈某戶陽台有油漆施工痕跡，經訪查住戶王男後，他坦承上月28日下午確實有在陽台施做油漆工程，且無使用防護措施，才會導致油漆滴落波及下方汽機車；王男後續也表示，願意與車主連繫，並負起賠償責任。

▼警方訪查後確認是住戶施工未使用防護措施所致。（圖／記者黃子倩翻攝）