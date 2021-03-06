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朱立倫憂勞保5年後破產「虧3276億」　連兩日批蔡政府別再擺爛

▲面對勞保破產議題，朱立倫喊話蘇貞昌別再唬爛了。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲面對勞保破產議題，朱立倫喊話蘇貞昌不該再唬爛了。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

前新北市長朱立倫近日追打勞保破產議題。針對行政院長蘇貞昌昨天稱「政府在，勞保不會倒」，朱立倫6日晚間透過臉書質疑蘇貞昌恐惡意欺騙人民，喊話若勞保問題再擺爛下去，大家都變成「悲哀的繳勞保卻領不到年金的一代」。

行政院政委4日證實勞保破產時間相當緊迫，根據最新勞保普通事故精算報告，若勞保未改革，將於2026年破產。然而，隔日蘇貞昌面對此議題，卻表示，政府沒倒，勞保絕對不會倒，「我們也看到政府努力經營，有各方面獲益，我們也知道勞保確實在整體上必須面對，所以收集各方意見，目前沒有做這方面討論。」

對此，朱立倫6日在臉書表示，蘇貞昌說「政府在，勞保不會倒」是多麼政客的說法啊！事實上根據勞保局的精算報告，勞保將在2026年破產，而蘇貞昌的意思應該是「勞保不會倒但是會破產」到時候繳保費的勞工朋友將變成領不到年金的一代。

朱立倫指出，根據勞保局統計，去年勞保收支逆差486.9億，今年逆差會變成701億，明年增為逆差996億，後年將破千億逆差，逐年大幅增加逆差，2026年宣告破產，即便政府每年提撥200億，再加上投資收益也僅僅只會延後2年破產，屆時勞工朋友辛苦繳的錢，通通領不到了。

朱立倫質疑，勞保局整個報告寫得很明白，但蘇貞昌不知是完全沒看，還是惡意欺騙全國人民。他喊話蘇貞昌，「蘇院長，面對勞保問題不是用唬爛的方式，欺騙勞工朋友就可以過關的。再擺爛下去，大家都變成「悲哀的繳勞保卻領不到年金的一代』。」

事實上，朱立倫從上個月就開始追打勞保破產議題，先在2月24日表示，勞保收支連續四年呈現逆差，支出大於收入，去年短少達485.7億元，是前年218億的兩倍多，總統蔡英文上任就喊出年金改革，並說「現在不做，馬上會後悔」隨即拿軍公教開刀，大砍退休金，但對於即將在4年後破產的勞保年金繼續擺爛。

接著，又於3月5日批評，「勞保快破產，蔡政府還在拖！」有政委坦言勞保破產的危機非常迫切，外界都很關心何時推動勞保改革，然而蘇貞昌卻冷冷地回了一句「目前沒討論」，似乎事不關己。

他也強調，蔡英文不能因為勞保年金破產的時程不在她任內，就繼續擺爛。「為了勞工朋友，我們再一次力勸蔡政府趕快行動，在野黨應該堅定地保障勞工朋友退休的安全！」

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