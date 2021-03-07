羅智強批蔡英文藻礁「傲慢4部曲」　最後一招摸頭

▲蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

藻礁公投連署突破50萬份，超過預定目標，引發民進黨重視。總統蔡英文6日表示，要落實改革，必須對政治有現實感，在利弊得失間做權衡，如何兼顧環境生態和農漁業的發展，需要溝通和權衡，才能找出最適合的方案。對此，國民黨台北市議員羅智強7日指出，蔡英文的傲慢四部曲，就是忽視、打壓、恐嚇和摸頭。

羅智強表示，面對環保團體護藻礁的請求，蔡英文先是傲慢毀諾不理會，再出動網軍扣紅帽，結果反逼出50萬連署書，無計可施之下只好叫經濟部長王美花出來恐嚇人民，說敢護藻礁就燒燃煤，用全台灣人的肺來發電，後來三招都沒用，才想到要溝通摸頭，「蔡英文，妳不會覺得這些手法很低級嗎？」

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



羅智強認為，最好的溝通，就是學馬英九停建國光石化，蔡英文直接貫徹「藻礁永存」承諾，不在大潭藻礁蓋天然氣接收站，馬英九做得到，自稱最謙卑的蔡英文面對曾經手牽手的環保盟友，好歹也拿點溝通的誠意出來。

對於外界將規劃天然氣第三接受站的責任歸咎於昔日馬政府，指是馬英九的錯，羅智強日前回應，馬英九都能放棄國光石化規劃案，現在蔡英文也能停觀塘第三接收站，另覓其他地點，保護珍貴的大潭藻礁。