蔡英文：感謝藥師在防疫最前線　口罩實名制能落實功不可沒

▲蔡英文出席藥師公會活動。（圖／記者趙于婷攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日晚間出席「藥師公會全國聯合會春酒晚宴」時表示，感謝大家在防疫期間守在防疫的最前線，跟政府一起打拼，守護國人的健康安全，「口罩實名制能夠落實，各位藥師是功不可沒」。

蔡英文在致詞時表示，今天有不分黨派的立法委員來到現場，表示大家都想來說聲感謝，剛才藥師公會全國聯合會理事長黃金舜特別感謝她來參加，但其實應該是她要來感謝在場的藥師。

蔡英文說，感謝藥師朋友，感謝大家在防疫期間守在防疫的最前線，跟政府一起打拚，守護國人的健康安全。她說，去年她到民生社區的藥局，了解口罩分裝的過程，跟藥師朋友有對談的機會，藥師原本的工作量就已經很大，為了防疫工作，也承擔了許多壓力。

蔡英文表示，政府的口罩實名制能夠落實，各位藥師是功不可沒，「從去年初以來，健保藥局已經售出超過十億片的成人口罩，以及一億多片兒童口罩」。她強調，因為有大家的共同努力，讓全國各地的民眾，都能獲得妥善的保護。

蔡英文指出，目前全國各地有八千多間社區藥局，藥師的角色也隨著民眾生活型態的改變，逐漸在演變當中。她說，現在藥師已經走出社區藥局的「點」，延伸到跟人群連接的「線」，再進一步串聯，成為綿密的一個「面」。

蔡英文進一步說明，包含藥師到民眾家中，進行居家式藥事照護，或是前往校園、社區、長照機構，進行藥物諮詢及安全宣導，甚至可以運用智慧科技，協助偏遠地區的民眾正確用藥，都在提供民眾更多元、妥善的照顧服務。

最後，蔡英文期待跟各位藥師朋友一起努力，打造出更綿密的藥事照護網絡，建構出全方位的優質醫療體系；也希望在守護國人健康、照顧國人的這條路上，「我們永遠是夥伴」，一起來守護這塊土地每一位國人的健康安全。