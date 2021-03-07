台灣龍珠基隆嶼15日開放登島　喜迎賓「每天限定1200人」

▲「台灣龍珠」基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

有「台灣龍珠，神秘之島」美譽的基隆嶼，將於3月15日開放登島「迎賓」，每天限定1200個名額，在台灣疫情趨緩之際，基隆市政府2021年特別搶先推出國旅新亮點。基隆市政府表示，3月到10月旅客來到基隆觀光，可以搭配「基隆-離島」遊程走訪秘境，一探基隆嶼豐富的生態景觀及「基隆嶼十景」，也要挑戰「登頂」，回望台灣的山海美景。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，為推廣基隆生態觀光，基隆市政府自2019年起開放民眾登島旅遊，每天限定1200個名額，2021年預計自3月15日至10月31日開放基隆嶼登島，民眾可至基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊並向登島船家預約。

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▲「基隆嶼」將於3月15日開放登島，每天限定1200個名額。

曾姿雯提到，隨著疫情的趨緩，基隆已開始展開一系列的觀光主題活動，旅客除了基隆嶼登島觀光外，建議從基隆港出發的旅客在登島前後可以到基隆西岸旅遊，參觀仙洞巖、佛手洞、外木山、情人湖、海洋廣場、郵輪港區等知名景區。

曾姿雯說，從碧砂漁港出發的旅客，建議規劃八斗子車站、海科館、潮境公園、大坪海岸、忘憂谷等等特色行程。從八尺門漁港出發的旅客，建議可以安排正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園。來到基隆當然不能錯過基隆夜市、吉古拉、漁夫鍋、乾麵、文創咖啡、甜點、阿婆小籠包、海鮮等等特色美食，也記得至特色店家購買基隆伴手禮分享給親友。

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