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2020基隆嶼國際磯釣賽開跑！達人發功...追逐3大夢幻魚種

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▲2020基隆嶼國際磯釣賽開跑 達人齊聚共推安全永續觀念。（圖／基隆市政府提供）

▲2020基隆嶼國際磯釣賽開跑，達人齊聚共推安全永續觀念。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年已邁入第三屆的「2020基隆嶼國際磯釣賽」將於10月17、18日展開，基隆市長林右昌與「磯釣大使」沈文程22日在記者會中，宣布活動正式起跑，希望藉此推廣正確的釣魚觀念，將基隆嶼打造成為磯釣場域的第一品牌。

林右昌表示，近年來市府積極推動海洋主題產業，其中海釣運動也逐漸成為亮點之一，從夏日的海洋船釣延伸至秋冬的磯釣活動，除了充分展現基隆休閒垂釣活動的多樣性，也成為遊客來基隆體驗的重要活動。基隆嶼國際磯釣賽除肩負產業推廣以及對外交流的任務，同時進一步帶入海洋保育的觀念，每位選手在參賽過程中須符合「友善釣魚、永續發展、環境清潔」3大原則。

磯釣好手的「沈哥」沈文程則表示，這3年來因為釣魚讓他認識更多的釣友，也讓基隆嶼成為磯釣的領導品牌，雖然今年因為疫情關係讓一些外國選手無法參與，但還是有許多國內選手熱情報名，主辦單位今年特別加強安全宣導，相信釣友們也都能體認磯釣安全的重要性。

▲2020基隆嶼國際磯釣賽開跑 達人齊聚共推安全永續觀念。（圖／基隆市政府提供）

▲今年推動線上申辦系統，大大增加島礁磯釣證辦理的便利性。

產業發展處指出，基隆嶼海域因黑潮流經，是北台灣知名磯釣場域，常有許多磯釣客眼中夢幻的魚種，如黑毛、白毛、斑石鯛等都會在這片海域出沒，每年秋冬皆吸引許多釣友來此與魚兒鬥智鬥力。

產業發展處表示，自2016市府頒布島礁磯釣自治條例以來，致力推行磯釣運動場域的安全管理工作。除率全國之先明訂磯釣相關管理辦法（包含救身衣等安全裝備的檢核、永續環保的釋獲規範以及磯釣環境的維護等），利用島礁磯釣證進行場域環境管理，若有釣客不遵守相關規定，可沒收漁獲、罰款並廢止島礁磯釣證等；今年更推動線上申辦系統，大大增加島礁磯釣證辦理的便利性，使基隆嶼島礁成為國內磯釣場域管理的楷模。

▲2020基隆嶼國際磯釣賽開跑 達人齊聚共推安全永續觀念。（圖／基隆市政府提供）

▲比賽總獎金超過10萬元，及超過20萬元價值的獎品。

本屆比賽總獎金超過10萬元，及超過20萬元價值的獎品。另外，也將在10月17日針對一般民眾舉辦「潮海釣，港味市集」活動，現場安排海洋教育、釣魚體驗、親子手作DIY等豐富的攤位活動，歡迎民眾闔家參與，共度美好的周末時光。相關活動報名及資訊請上：https://keelungrockfishing.transee.tw/查詢。

基隆市政府再次提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全，才能開心釣魚平安回家。

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