向天多要一滴水！因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

▲石門水庫夜間人工增雨作業。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源局7日指出，因應多變春雨，讓石門水庫水情止跌回升、新竹寶山第二水庫水位下降趨緩，該局只要有適當條件即實施人工增雨，不論平日到假日、白天到午夜日夜24小時隨時待命作業，目前共計進行地面焰劑施放15次、高空燄彈4次、無人機焰劑2次及協調軍方空中增雨2次，力求向天多要一滴水。

▲石門水庫目前蓄水率49.2%。（圖／北水局提供）

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而迄6日及今晨鋒面為新竹以北地區帶來不小雨量，雖降雨以平地居多，但仍分別在寶山第二水庫及石門水庫各有32毫米及20毫米雨量，是自去(2020)年11月起枯水期較明顯有感的降雨。北水局說，該局自2020年10月中央災害應變中心宣布第二期稻作停灌休耕起，即定期與各供水單位召開水情檢討會議，採強力水庫總量管制方式放水，且日日監看水情與管控水量變化。

▲石門水庫日間人工增雨作業。（圖／北水局提供）

另外也透過跨區域調度水源南調、備援水井、埤塘水源運用及Qwater設置（在桃園設置砂濾及RO系統各1套），讓石門水庫水情止跌回升、新竹寶山第二水庫水位下降趨緩。

目前石門水庫蓄水量約9700萬噸、蓄水率49.2%，與去年此時相當，自新店溪北水南調支援板橋新莊每日約80萬噸以上，對減輕石門水庫供水壓力幫助甚大；新竹寶山第二水庫蓄水量384萬噸、蓄水率12.2%，得力於台水公司提前完成通水的桃園-新竹備援管路，2月1日起每日自桃園調供新竹水量20萬噸，寶山及寶二水庫出水量由每日30萬噸降到20萬噸以下，在頭前溪集水區嚴重降雨不足情形下，對舒緩新竹嚴峻水情，實扮演關鍵角色。

此外，該局於頭前溪高灘地17口備援水井，每日約3萬噸抽水量，約占新竹地區每日總用水56萬噸的5%，亦幫助不少。另於南寮的緊急海淡基地已建置完成，並上線支援供水。北水局表示，抗旱工作是長期抗戰，提醒民眾枯水期尚未結束、水情仍緊張，呼籲大家共同節水、抗旱。

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