　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

向天多要一滴水！因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

▲北水局採多元抗旱作為

▲石門水庫夜間人工增雨作業。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源局7日指出，因應多變春雨，讓石門水庫水情止跌回升、新竹寶山第二水庫水位下降趨緩，該局只要有適當條件即實施人工增雨，不論平日到假日、白天到午夜日夜24小時隨時待命作業，目前共計進行地面焰劑施放15次、高空燄彈4次、無人機焰劑2次及協調軍方空中增雨2次，力求向天多要一滴水。▲北水局採多元抗旱作為

▲石門水庫目前蓄水率49.2%。（圖／北水局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而迄6日及今晨鋒面為新竹以北地區帶來不小雨量，雖降雨以平地居多，但仍分別在寶山第二水庫及石門水庫各有32毫米及20毫米雨量，是自去(2020)年11月起枯水期較明顯有感的降雨。北水局說，該局自2020年10月中央災害應變中心宣布第二期稻作停灌休耕起，即定期與各供水單位召開水情檢討會議，採強力水庫總量管制方式放水，且日日監看水情與管控水量變化。▲北水局採多元抗旱作為

▲石門水庫日間人工增雨作業。（圖／北水局提供）

另外也透過跨區域調度水源南調、備援水井、埤塘水源運用及Qwater設置（在桃園設置砂濾及RO系統各1套），讓石門水庫水情止跌回升、新竹寶山第二水庫水位下降趨緩。

目前石門水庫蓄水量約9700萬噸、蓄水率49.2%，與去年此時相當，自新店溪北水南調支援板橋新莊每日約80萬噸以上，對減輕石門水庫供水壓力幫助甚大；新竹寶山第二水庫蓄水量384萬噸、蓄水率12.2%，得力於台水公司提前完成通水的桃園-新竹備援管路，2月1日起每日自桃園調供新竹水量20萬噸，寶山及寶二水庫出水量由每日30萬噸降到20萬噸以下，在頭前溪集水區嚴重降雨不足情形下，對舒緩新竹嚴峻水情，實扮演關鍵角色。

此外，該局於頭前溪高灘地17口備援水井，每日約3萬噸抽水量，約占新竹地區每日總用水56萬噸的5%，亦幫助不少。另於南寮的緊急海淡基地已建置完成，並上線支援供水。北水局表示，抗旱工作是長期抗戰，提醒民眾枯水期尚未結束、水情仍緊張，呼籲大家共同節水、抗旱。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元　網：用過保證愛上

ET快訊
快訊／高雄驚傳槍擊案！離婚夫妻吵架開槍擊中2人
一周2變天「北部只有一天好天氣」　降雨熱區曝
淡商25分大勝永仁完成衛冕　跨季16連勝隊史11冠到手
快訊／台中男墜山坡身亡　「樹葉遮蓋」遺體
副隊長搞大護理師肚子　「正妹警官妻」淚向長官告狀
前空姐Po文控婆婆咬人潑油　公公出面反擊：她自導自演

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周2變天「北部只有一天好天氣」　又濕又涼降雨熱區曝

19歲弟自撞襪子狂滲血！脫掉瞬間「腳趾掉出來」　結局好氣又好笑

向天多要一滴水！因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度因應極端氣候

陳吉仲喊「保護藻礁理念和環團相同」　公投小組：再找時間見面

側拍海底撈陪吃小伙伴…女網友心動了！秒指名要他來：不行就客訴

我們都想婚！　喪偶男與4個180cm兒子找對象...看對眼就好

台帛旅遊泡泡「採團進團出」　帛琉設旅客驗證中心「規劃入境快篩」

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

一周2變天「北部只有一天好天氣」　又濕又涼降雨熱區曝

19歲弟自撞襪子狂滲血！脫掉瞬間「腳趾掉出來」　結局好氣又好笑

向天多要一滴水！因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度因應極端氣候

陳吉仲喊「保護藻礁理念和環團相同」　公投小組：再找時間見面

側拍海底撈陪吃小伙伴…女網友心動了！秒指名要他來：不行就客訴

我們都想婚！　喪偶男與4個180cm兒子找對象...看對眼就好

台帛旅遊泡泡「採團進團出」　帛琉設旅客驗證中心「規劃入境快篩」

快訊／高雄大樹驚傳槍擊案！離婚夫妻談判不合掏槍誤傷2圍觀民眾

25歲女搭車遭駕駛、售票員輪流性侵！她崩潰：我有愛滋，但不敢說

前兩年像餵球　陳禹勳：今年投球有力量

Kobe大女兒正式進軍名模圈！以180公分之姿當哈蒂德姐妹花同門師妹

高雄捐血中心庫存偏低　台東美女議員贈米送菜強力號召

《終極三國》12年了！曾沛慈遇胡宇威　自爆：跟他不熟

血脂超標60倍！26歲女愛吃甜食「血液整罐黃色」醫傻眼：眼底也是

東洋與國際大廠簽約開發「長效微球學名藥」　可獲1.4億貢獻EPS 0.56元！

橘貓硬卡電視前求關注　突遭演員「隔空說教」：你這孩子...

南韓恐從全球「消失」！首爾人口32年來首跌破900萬...死亡數超車

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

他曝福原愛性格　江宏傑恐輸定

今「全台有雨」防雷擊、強風　下波變天時間出爐

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多了一筆」

鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖不在意

撿到騎士識別證　她追上前喊「小姐～」卻臉紅：完了！

苗栗永和山水庫見底　奇景浮現如「羅馬競技場」

水餃怎麼煮才不會破？

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油

羅志祥能成功洗白嗎？　網揭1關鍵：很可以

更多熱門

相關新聞

氣象局預估今年「春雨偏少」

氣象局預估今年「春雨偏少」

氣象局今（23）日舉行春季展望記者會，預估春季3-5月雨量有偏少機會，氣溫預測則以正常偏大。氣象局表示，雖然時序進入到3月，但北方仍冷氣團南下影響機率。

水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

年終大掃除節水有撇步　「達人出招」共度史上最嚴峻抗旱難關

年終大掃除節水有撇步　「達人出招」共度史上最嚴峻抗旱難關

竹科廠商因應限水令！台積電啟動水車演練　友達減少廁所用水　　　

竹科廠商因應限水令！台積電啟動水車演練　友達減少廁所用水　　　

科技業研發新技術　盼化缺水危機

科技業研發新技術　盼化缺水危機

關鍵字：

春雨北水局多元抗旱節水石門水庫水情

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

小薰當媽了！兒子今年上大學

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交代要加床」　一開門想跪了

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面