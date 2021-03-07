何宗勳退出藻礁公投運作　潘忠政：環團隨時歡迎他回來

▲畫家祝漢毅(左)繪製「藻礁之春」畫作贈與潘忠政及志工團隊。（圖／珍愛桃園藻礁提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「珍愛桃園藻礁」公投連署領銜人潘忠政7日表示，對於公投成員8日將不與農委會主委陳吉仲見面「溝通」，引發決策運作核心成員、台灣公民參與協會理事長何宗勳宣稱退出藻礁公投相關事務，潘忠政感謝何宗勳尊重公投成員的決定，環團隨時都歡迎何宗勳回來，也相信何在公投成員有需要時都會回來。

▲畫家祝漢毅(左)繪製「藻礁之春」畫作贈與潘忠政及志工團隊。（圖／珍愛桃園藻礁提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「珍愛桃園藻礁」公投桃園總部今日並有畫家祝漢毅、繪製「藻礁之春」畫作贈與潘忠政及志工團隊，希望能為保護藻礁的公投立案成功加油打氣，期許「搶救藻礁」的公投能順利過關，使自然生態與環境能獲得保護，臺灣能夠永續發展。

潘忠政說，何宗勳對於「珍愛桃園藻礁」公投連署運作，投入很多，各界有共目共睹。因此，何提出「藻礁議題其實可以繼續溝通」、而農委會主委陳吉仲也同意8日出面時，坦言他當下沒有充分考量目前參與連署的50多萬民眾立場，對何宗勳有些傷害，而何宗勳現在雖然退出決策運作，但環團隨時都歡迎何宗勳回來。

▲「珍愛桃園藻礁」連署預估可破60萬人。（圖／珍愛桃園藻礁提供）

潘忠政說，公投小組也肯定府方溝通的誠意，但再次重申，在民意如此殷切的期待下，開發單位應該立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害，才符合去年6月16日總統府李俊毅副秘書長對環團的承諾。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上