珍愛桃園藻礁公投連署書超標　潘忠政：中油應立即停工＋開公聽會

▲「珍愛桃園藻礁」公投連署超出預定目標份數，引發各界重視。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「珍愛桃園藻礁」公投連署已累積52多萬份，超出預定目標份數，引發政府及民間重視。公投連署領銜人潘忠政針對農委會主委陳吉仲，將與環團見面溝通一事，引起諸多揣測並有連署人詢問是否公投會撤案？他6日發表聲明指出：將如期在3月19日前送連署書到中選會，呼籲有關人士，勿再操弄藍綠情結、破壞台灣民主進步深化的契機。

▲潘忠政於臉書發出五點聲明。（圖／翻攝自潘忠政臉書）

潘忠政於臉書發出的五點聲明如下：

一、珍愛藻礁公投已經進入連署階段，數量也達到安全份數，成案已經是必然的結果。我們將如期在3月19號前送到中選會，請所有參與連署的好朋友們放心，工作小組也在此向所有關心環境、珍愛藻礁的連署朋友致敬。

二、我們肯定府方溝通的誠意，同時也在此重申，在民意如此殷切的期待下，開發單位應該立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害。如此也才符合去年6月16日總統府李俊俋副秘書長對環團的承諾。

三、去年6月4日總統指示的溝通平台會議結論，所應辦理的類聽證會請立刻進行。另政府若有誠意，以此案召開正式聽證會，開啟公開透明的政策辯證機制，尤為我們所企盼。

四、海岸是全民共有的資產，中油近期突然未敘明理由就違反慣例禁止人民進入。如此不友善的行徑我們予以譴責，同時要求立即開放，以饗民眾一睹珍貴藻礁的期盼。

五、公民投票，是全國人民共同討論公共議題、深化民主的絕佳契機。藻礁保育與能源轉型路徑，是需要認真思辨的議題。珍愛藻礁公投的連署群眾，背景多元複雜，絕非單一面貌可以描述，我們應當尊重每一位連署的人民，並且盡力理解其主張，並呼籲有關人士，勿再操弄藍綠情結、標籤動員、勿再破壞台灣民主進步深化的契機。

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