藻礁公投小組8日不和陳吉仲見面了　環團3點聲明曝原因

▲環團反對中油三接破壞藻礁。（圖／潘忠政提供）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署份數已快接近53萬，超越法定門檻，而傳出農委會主委陳吉仲下週一想要跟環保團體見面好好談，但消息一出，引發諸多揣測，甚至更被質疑是否會被摸頭？外界也懷疑會不會撤公投提案，昨晚10點小組決定開會討論，近3個小時過去，珍愛藻礁公投工作小組在今（7日）快凌晨1點發出3點聲明，決定不跟陳吉仲見面了。

公投小組3點聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、目前已有50多萬位公民參與珍愛藻礁公投連署，未來可能上看6、70萬人。公投送件需提出連署人名冊正本、影本各一份，並分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊，相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不會辜負全體連署人所託。目前已無暇分身他用，歉難出席3月8日之會議。

2、鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此之間又有連動性，需要納入更多元的意見。工作小組目前亦難以在上揭連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點。

3、此外，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面之佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。

▲環團確定不和陳吉仲見面了。（圖／記者許展溢攝）

由於週一是否跟陳吉仲見面，潘忠政昨天下午組成「珍愛藻礁公投決策委員會」，成員合計16人，有長期與近期投入公投成員，原也在其中的台灣公民參與協會理事長何宗勳說，基於平台橋樑角色，婉拒加入，並表示未來也不會加入，所以成員應為15人。

▲何宗勳表示，自己已完成階段任務，未來也不再參與「珍愛藻礁公投」相關事務。（圖／記者許展溢攝）



對於小組決定不和陳吉仲見面，何宗勳表達尊重說很遺憾，已於第一時間告知陳吉仲，並強調自己已完成階段任務，未來也不再參與「珍愛藻礁公投」相關事務。何宗勳透露，稍早跟陳吉仲在聯絡時有告知週一會談會有變數，陳吉仲則說「希望會面溝通不要造成團體內部的困擾，我們完全尊重大家的想法。」

其他人也看了...

連署「工作繁重」為由不跟陳吉仲見面 他決定退出相關事務