環團要整理藻礁連署沒時間見面溝通　陳吉仲回應簡訊曝光

▲陳吉仲希望大家不要有任何壓力。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署份數已快接近53萬，原本農委會主委陳吉仲週一想要跟環保團體見面好好談，但消息一出，引發諸多揣測，珍愛藻礁公投工作小組深夜晨發出聲明，決定不跟陳吉仲見面。陳吉仲今（7日）上午則透過Line回應環團，希望大家不要有任何壓力。

公投領銜人潘忠政深夜聲明目前已有50多萬位公民參與珍愛藻礁公投連署，未來可能上看6、70萬人。公投送件需提出連署人名冊正本、影本各一份，並分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊，相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不會辜負全體連署人所託。目前已無暇分身他用，歉難出席3月8日之會議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

促成雙方溝通的公投發起人之一台灣公民參與協會理事長何宗勳同時間表示，對於小組決定不和陳吉仲見面很遺憾，未來也不再參與相關事務，在這之前有告知週一會談會有變數，陳吉仲表示「希望會面溝通不要造成團體內部的困擾，我們完全尊重大家的想法。」

何宗勳說，凌晨2點23分再發Line給陳吉仲告知「珍愛藻礁公投決策委員會」取消週一3月8日溝通會議，早上8點58分陳吉仲回他「辛苦您了。我會隨時配合大家，希望大家不要有任何壓力，只要我們的目標是要達到環境保護的目的。」何宗勳指出，自己也表達，接下來會請潘忠政跟陳吉仲聯絡，不再擔任橋樑，也感謝陳吉仲這段時間的幫忙跟信任，會代轉陳吉仲還願意溝通的立場。

其他人也看了...

藻礁公投小組8日不和陳吉仲見面了 環團3點聲明曝原因

藻礁小組「工作繁重」不跟陳吉仲見面 他遺憾決定退出相關事務

