彰化養豬場連假偷排廢水污染東螺溪　稽查人員還被狗咬

▲彰化縣環保局稽查養豬業者偷排廢水。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮鄰近東螺溪旁的1處大型養豬場，利用228連假凌晨深夜，繞流偷排未經妥善處理的畜牧廢水，經檢測這些大量夾雜污泥、濃濁的黑水，化學需氧量超過放流水標準限值30倍，嚴重污染東螺溪，依法開罰業者，最高可處2,000萬罰鍰，不過環保局人員前往稽查時，還被場內飼養的狗咬傷，所幸沒有生命危險。

為了東螺溪木棉花季的水體環境守護，環保局特別在228連假期間派員加強巡查水體狀況，不料在夜間巡查過程中查獲該間設有廢水污水處理設備的畜牧養豬場，竟利用連假凌晨深夜私自設置專管，繞過廢水處理流程，將未經妥善處理的畜牧廢水偷排。

在環保局稽查人員循線往上比對廢水處理流向、逐一清查管線、現場採水檢測送驗，終查獲業者不法行徑，所採放流水送實驗室檢測結果化學需氧量19,000毫克/公升，超過放流水標準限值倍數高達30倍之多(放流水標準為600毫克/公升)，嚴重污染東螺溪。

據了解，這間畜牧場養了上萬頭豬，環保局人員前往稽查的過程中，有部分處理設施設在田間、草叢或河岸邊，還遇到場內有犬隻未妥善圈綁而遭到咬傷，所幸傷勢輕微沒有大礙。

局長江培根說，業者心存僥倖，連假深夜時段自以為是在執法空窗期間，在東螺溪水情吃緊的情況下知法犯法繞流偷排廢水，汙染水體環境，更顯其蓄意及犯行重大加重，因此最高可處2,000萬罰鍰。

環保局呼籲畜牧業應依法操作廢水處理設施，不應為節省處理成本，取巧不妥善處理廢水，以致沿岸及附近水體環境民眾承受環境污染的惡果，也呼籲民眾如有發現污染、偷排情事，可盡速撥打環保局報案檢舉專線0800-066666，或04-7118972、7115762，共同守護居住的生活環境。

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