彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

▲彰化中午天空仍一片灰茫茫。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局指出，25日起環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，本縣空品達橘色及紅色等級。預計至2月27日東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉，但空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

彰化縣整個上午都被一層灰茫茫壟罩，直至接近11時許天空才稍稍看得到明顯的建築物，彰化環保局即時空氣品質指標，線西監測站AQI高達152、PM2.5每小時濃度值42，停留在紅色警戒範圍，環保局提醒民眾近日請減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保局於空品不良期間執行空品應變作為，要求轄內前74間大型公私場所執行自主管理、通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

▲彰化紅爆。（圖／翻攝自彰化縣環保局）

環保局同時透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，目前已降載1,600MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲民眾，如需參加民俗宗教活動或祭祀行為時，應加強個人健康防護，配合少香、少炮、少紙錢等環保祭祀原則，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。

►狠嫂啞鈴殺小姑！模仿電影水泥封屍造人形墓塚

►649元改善腰痠背痛！拉背器激殺2.7折 加了磁石「類針灸」超舒坦