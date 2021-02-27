台南鹽水蜂炮落幕環保局迅速恢復市容　黃偉哲感謝清潔人員付出劃下完美句點

▲台南鹽水蜂炮26日晚上開炸至27日凌晨，環保局調大批清潔人車執行清掃整理活動周邊街道，共計清出6.1噸垃圾，迅速恢復乾淨市容，重現鹽水小鎮迷人樣貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水蜂炮登記35座炮城，自26日晚上熱鬧開炸至27日凌晨3時結束，台南市環保局調派鹽水、柳營、新營等8個區清潔人員，動員約85名以上清潔人力及出動垃圾車、回收車、鏟裝機、掃街車、洗街車，在活動結束後即開始清掃整理活動周邊街道，共計清出6.1噸垃圾，迅速恢復乾淨市容，重現鹽水小鎮迷人樣貌。

26日元宵節，各地有不少慶祝活動，往年元宵節重頭戲「北天燈、南蜂炮」，今年因疫情影響，只有台南鹽水蜂炮26日在鹽水武廟前登場，第一座也是今年最大的炮城，晚上6時15分啟炮，百餘年來首次不遶境、閉門施放，雖然少了往年人潮擠在炮城四周犁炮，但9座神轎接受蜂炮的洗禮，過程還是十分精采。

台南市長黃偉哲表示，多虧了環保清潔隊人員的盡心盡責，每次活動結束後，市容環境都能迅速恢復整潔，謝謝清潔人員辛苦的付出，善後工作做得快又好，為2021年蜂炮活動畫下圓滿句點。

鹽水蜂炮已有近百年歷史，近來更發展成元宵節重要的國際性觀光民俗節慶活動，今年在防疫、維持傳統的多方考量下，採小規模方式舉辦，在武廟前廣場集中施放，蜂炮採閉門式蜂炮，不開放一般民眾進場，現場不准設攤、飲食。

鹽水區陳姓隊員說，今年鹽水蜂炮規模縮減，人潮、炮屑、炮枝及垃圾都變少，再加上蜂炮施放範圍集中在武廟前廣場一帶，如武廟路、北門路燃放，清潔整理所花的時間與往年相較快速許多。



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