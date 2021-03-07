　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

▲▼南韓近期單日新增病例維持3、400多人，圖為首爾中區臨時篩檢站。（圖／達志影像）

▲南韓近期單日新增病例維持3、400多人，圖為首爾中區臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期疫情不上不下，單日新增病例數每日持續維持3、400多人規模，不過即使假日篩檢數量較少，卻還是維持與平日相同規模，使當局擔憂疫情恐有近一步擴散的可能，全國各地傳出家族親友聚會、職場、外籍移工等零星群聚感染。另外，南韓已有超過30萬人完成新冠疫苗接種。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報416起新增病例，其中399例為境內感染、17例為境外移入，同時新增2例死亡。目前南韓共累計92471例確診、1634例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增323例（首爾佔127例、京畿道佔169例、仁川佔27例）；慶尚北道新增11例；江原道新增10例；大邱、忠清北道新增8例；釜山、忠清南道、全羅南道各新增6例；全羅北道新增5例；光州、濟州島各新增4例；慶尚南道新增3例；蔚山、世宗各新增2例；大田新增1例。

從主要群聚感染案例來看，仁川市彌鄒忽區家族親友聚會累計10例；京畿道抱川市親友聚會累計10例；京畿道軍浦市親友聚會累計11例；忠清北道陰城郡玻璃製造工廠累計18例；濟州島濟州市酒店累6例、保齡球館累計8例；京畿道東豆川市外籍人士例行篩檢中驗出18例，共累計132例。

▲▼南韓至今已累計超過30萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

▲南韓至今已累計超過30萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

南韓從2月26日起開放民眾依序接種阿斯利康（AZ）疫苗、27日起接種輝瑞疫苗。根據當局統計，昨（6）日有1萬7131人接種疫苗，而經過9天、截至7日0時為止，全國共累計31萬4656人完成疫苗接種，接種率為全國總人口5200萬的0.61%。

另外，施打新冠疫苗後所引起的異常反應，7日新增806件，其中有9例出現嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）、2例住進加護病房，其他794例為頭痛、發燒等較輕微症狀，同時新增1起死亡案例。截至7日0時為止，南韓全境共累計通報3689起施打疫苗後出現副作用等異常反應，占總接種人口比率為1.17%，同時累計8人死亡，大部分死者先前皆有慢性疾病。

►南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」
►南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！20多歲女罹「癲癇」猝死

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
快訊／台中路跑男經公墓「疑噎到倒地」　送醫不治
變換車道未打方向燈　他連收21張3000元罰單
緬甸19歲少女遭開棺挖屍！　軍警「血手套」掛墓碑
福原愛出軌為何日本人比台灣人更氣？網點破關鍵：這很嚴重
快訊／台中資訊盃路跑　1跑者疑「噎到」倒地命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利梅根大爆「王室宮鬥秘辛」！　CBS狂砸2.5億搶播專訪

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

激進青年黨劫獄射殺7駐軍「釋放至少400囚」　倖存獄警：現場像地獄

百年祖屋失火40歲殘疾兒受困！　八旬嬤急壞衝火場被阻止

日本大學小姐歷屆長相超NG！　今年美翻跌破眾人眼鏡：高學歷正妹

全球瘋打疫苗　印度神童預言警告：帶來的問題會比解決掉的更多

英國逾2179萬人接種第一劑新灌疫苗　新增染疫病故減少

耗時12小時！美參院通過1.9兆美元紓困案　交回眾院重新投票

瑞典「千人遊行」百人上街反防疫　6員警受傷

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

台南廢墟探險撞見白骨骷髏屍！　身旁遺書「善心人士啟」惹鼻酸

哈利梅根大爆「王室宮鬥秘辛」！　CBS狂砸2.5億搶播專訪

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

激進青年黨劫獄射殺7駐軍「釋放至少400囚」　倖存獄警：現場像地獄

百年祖屋失火40歲殘疾兒受困！　八旬嬤急壞衝火場被阻止

日本大學小姐歷屆長相超NG！　今年美翻跌破眾人眼鏡：高學歷正妹

全球瘋打疫苗　印度神童預言警告：帶來的問題會比解決掉的更多

英國逾2179萬人接種第一劑新灌疫苗　新增染疫病故減少

耗時12小時！美參院通過1.9兆美元紓困案　交回眾院重新投票

瑞典「千人遊行」百人上街反防疫　6員警受傷

314訂起來！特搜3間情人房促銷「一人免千元、送彩妝禮盒」

高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

3月必拍「黃花風鈴木」　台中市31處賞花點一圖看懂

邵雨薇當媽了！　雙手抱娃「露慈母笑」畫面曝光

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

甜點控必追！苗栗隱藏版山中玻璃屋　限定草莓銅鑼燒酸甜迷人

奧斯塔羅12星座一周運勢0308-0314　牡羊產生不信任感、處女錢包吃緊

吳佩珊拿MVP　御聖雨中奪女棒聯賽首冠

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

國際熱門新聞

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

爛醉女落軌...痛到扶月台　下秒被火車撞死

緬甸示威出奇招！軍警一看到女人裙就怕

南韓千年古寺燒毀！竟是爛醉僧侶「吵架縱火」

緬甸少女遭開棺偷屍　血手套掛墓碑

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

澳洲科學團隊發現「地球內有第五層結構」

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

26光年「超級地球」可能有大氣層

尪沉迷遊戲！她脫衣誘惑　下秒紅燈亮起糗

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

更多熱門

相關新聞

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

日本選美常因官方的審美眼光「與眾不同」，被網友無情痛批，也已被不少人視為正常；然而今年3月的日本大學小姐選美皇后一出爐，卻讓眾人跌破眼鏡，因為這位00後的神谷明采閃亮動人，瞬間迷倒眾網友。轉貼消息的網友也表示「這次應該及格了吧」，留言紛紛高潮。

瑞典百人上街反防疫　6員警受傷

瑞典百人上街反防疫　6員警受傷

南韓KF-X「無法全隱形　美國卡韓1關鍵技術

南韓KF-X「無法全隱形　美國卡韓1關鍵技術

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

西班牙葡萄牙5月迎接已打疫苗英旅客入境

西班牙葡萄牙5月迎接已打疫苗英旅客入境

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎新冠疫苗阿斯利康AZ輝瑞疫苗過敏休克死亡異常反應

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

小薰當媽了！兒子今年上大學

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

長髮妻「穿睡衣」上床！丈夫一看嚇軟

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

莊凌芸媽：再看到妳卻是冰冷遺體

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面