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LIVE／指揮中心疫調追台灣輸出越南個案接觸者　莊人祥最新說明

記者陳詩璧／台北報導

越南5日通報6例境外移入病例，其中一人是搭乘2月19日從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機，中央流行疫情指揮中心已針對國內接觸者展開疫調。指揮中心下午2點召開記者會，將由莊人祥說明相關疫情變化和疫調結果。

國內外打疫苗狀況持續受到關注，日本再出現第2例打BNT疫苗後出現嚴重過敏案例後，而我國國產疫苗預計7月可進入大量量產，但仍缺乏65歲以上收案資料，陳時中提到，疫苗會考量針對不同年齡層申請緊急使用授權（EUA）。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

至於越南這名台灣輸出個案，2/17出境前在台中榮總檢測為陰性，2/20到越南次日檢驗也是陰性，但在3/4檢疫期滿檢驗卻變成陽性，在越南期間，是在檢疫旅社隔離，沒有與他人有所接觸，目前還在旅館裡面，還沒有到醫院去，會調查國內接觸者狀況。

▲▼新增 7 例境外移入 COVID-19 病例，自印尼及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲3月6日新增7例境外移入COVID-19病例，自印尼及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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