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南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」

▲▼首爾市廳前聚集行人。（圖／達志影像）

▲首爾市廳前聚集行人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期疫情不上不下，單日新增病例持續停留在3、400多人規模，全國各地依舊傳出零星群聚感染案例，包括家族親友聚會、職場等，而京畿道東豆川市外籍移工群聚持續傳出確診者。隨著新冠疫苗從2月26日開始施打後將進入第7天，當局決定暫時延續先前的防疫措施，包括首都圈社交距離防疫第2階段、其他地區第1.5階段，同時維持5人限聚令，防堵疫情擴散。

根據《韓聯社》報導，截至4日0時為止，南韓今（4）日上午9時30.分共通報424起新增病例，其中境內感染為401例、境外移入為23例，同時新增7例死亡。目前南韓共累計例91240確診、1619例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增312例（首爾佔117例、京畿道佔177例、仁川佔18例）；大邱新增19例；釜山新增17例；忠清北道新增12例；慶尚南道新增9例；光州、江原道、全羅北道各新增6例；慶尚北道新增5例；大田、濟州島各新增3例；忠清南道新增2例；全羅南道新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道東豆川市針對3900多名外籍人士進行例行性事前篩檢，新增7人感染，共累計103例；忠清北道鎮川郡某雞肉加工廠以外籍移工感染為首，共累計22例。

▲▼大邱市當地醫護人員接種輝瑞新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲大邱市當地醫護人員接種輝瑞新冠疫苗。（圖／達志影像）

而南韓開放民眾接種新冠疫苗已至第6天，昨（3）日有6萬5446人接種疫苗，截至3日為止全國共累計15萬4421人完成疫苗接種，接種比率為全國總人口（5200萬）的0.3%，其中15萬1679人接種阿斯利康疫苗、2742人接種輝瑞疫苗。

3日連續傳出2起接種阿斯利康疫苗後死亡的案例，分別是死於心臟病發與呼吸困難的50多歲男性、以及死於肺炎與敗血症的63歲患者。對此，國務總理丁世均於4日上午召開中央災難安全對策本部會議時承諾，政府將釐清正確死因，並對外透明公開調查結果，呼籲民眾信賴政府，全力配合疫苗接種計畫。

►接種疫苗首例「死亡」！南韓今增444人染新冠...移工傳大規模確診
►南韓驚傳首例接種疫苗後死亡！　男子突然「心臟病發」
►南韓連爆2起接種疫苗「死亡」案例...死於肺炎、敗血症！

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