台北寶吉祥藝術中心舉辦 《凝》江基名特展　顛覆傳統木雕的印象

▲《凝》-江基名特展木雕作品，顛覆傳統木雕的印象。（圖／於台北寶吉祥藝術中心提供，下同）



生活中心／綜合報導

台北寶吉祥藝術中心開春第一檔展覽，於 2021 年 3 月 6 日推出極具潛力新生代藝術家：江基名特展《凝》，開展發表時間為 3 月 6 日下午 3 點 於寶吉祥藝術中心熱烈舉行。

此次展覽將是江基名生涯中最大型的展覽，完整呈現藝術家在創作之路上的蛻變。江基名擅長使用富有細膩木質肌理的樟木與檜木作為雕刻媒材，為了跳脫傳統木雕，江基名專注於轉化自身的感受並融入作品中。透過雕塑，他不斷尋覓當代社會中自身的存在與他人之間抽象的關係。少女形象的雕塑曾經是江基名的創作起點與情感投射，藉由雕刻的過程嘗試紓解與異性相處的焦慮感。如作品「等待時光」、「吻的練習」等，用色自然純真、風格質樸，鑿痕間透露出真摯情感。隨著時間推移，他開始將作品轉化成被觀看的主體，嘗試將觀眾帶入創作者的視角，而雕塑也成為江基名觀察當代以及面向世界的窗口。

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展名《凝》原義為注目的焦點、視線聚集處。本次特展中，江基名全新系列作品「不謀而合的瑕」與「側寫的謬誤」，靈感來自於現今網路社群上，不斷出現風格相似的人物照片。他透過雕塑將這些網路媒體中的人像典型化，以探索網路世代中同質性泛濫的問題，並提出新的觀看方式，挑戰人像形體的不完整，將凝視焦點帶往更深的層面。江基名在雕刻過程中大膽的將已完成大致形體的作品剖開，顯露木材原來的樣貌，並在剖面上賦予類似電子雜訊的繽紛色彩，以既破壞又創新的方式來呼應所提出的同質性問題，讓觀眾所見不再只是單純的人像雕塑，而是背後關於形體、網路世代、觀賞的主客關係等多面向的交集。

江基名的作品融合了理性與感性，充滿趣味也饒富意義，顛覆大眾對於傳統木雕的印象，也實踐了更多當代雕塑的可能。在新的一年，寶吉祥藝術中心期待藉由江基名別具新意的藝術作品，為觀眾帶來截然不同的觀展體驗。

因應政府防疫措施，為提供寶吉祥藝術中心參觀的貴賓能有安心的觀賞品質，將進行入場實名實聯制，並為每位來訪貴賓測量體溫並進行雙手的酒精消毒，於每 30 分鐘中心會進行定時消毒。敬請安心入內！進場前須先配戴口罩並全程配戴。如有出現發燒、體溫超過 37.5℃、咳嗽、感冒以及未配戴口罩以上情形者，敬請事先告知，恕無法入場參觀。特殊時期，造成不便，敬請見諒。