美國慶「第一夫人木雕像臉被燒黑」　慘樣曝「臉+小腿全黑掉」！

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）木雕。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國總統川普於4日發表國慶演說時，再次對反種族歧視者揚言，「絕對不會讓他們為所欲為」。不過就在同一天，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）位於家鄉斯洛維尼亞（Slovenija）的木雕像，竟遭人放火燒毀，雕像臉部也被燒到黑掉。

綜合外媒報導，川普最近幾周承諾，會對破壞任何美國歷史遺跡的人採強硬態度，因為反種族歧視主義的活動，已席捲全國。警方發言人阿倫卡·德雷尼克（Alenka Drenik）表示，對此案的調查尚未完成，因此，由於必須採取進一步程序，我們無法透露細節。

▼當時候，木雕剛亮相時，還有當地居民批評「太丟臉」。（圖／路透）

據報導，木雕作者藝術家道尼（Brad Downey）也表示，「在燒毀木雕事件發生後，警方有打電話通知給我，告知必須將被燒壞掉的雕像拆除，並且我也想知道，為什麼他們要這麼做；並且我已經向警方提交一份報告，想問問肇事者一些問題，希望找到時，能通知我，因為目前我正在準備拍電影」。另外，梅蘭妮亞的辦公室，沒有立即回應此事。

據了解，雖然說，木雕看起來粗造，不像是第一夫人的樣子，甚至被當地居民批評；不過道尼表示，會有這木雕是因為，希望促進美國政治的局勢，尤其是川普反對移民，卻又和移民結婚，木雕身上那藍色的洋裝是梅蘭妮亞於2017年的川普就職總統大典上所穿的，並且，木雕也模仿她揮手的樣子。

▼木雕被燒後影片。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）