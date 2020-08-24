父臨終要讀國小的他「學一技之長」　57歲木雕師成最年輕「國寶」

▲木雕大師陳啟村雕刻的保生大帝（右）、廣澤尊王（左）目前正在佛光山佛陀紀館展出 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

「前面有山阻擋，如果不越過山頭，怎麼看得到山頭後面那美麗的風景!」，從小立志從事「刻佛仔」的台南市木雕藝師陳啟村，憑著不怕吃苦、過人的毅力及不斷學習精神，終於在傳統木雕站了一席之地，2020年獲得文化部登錄公告為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者，成為歷來木雕技藝最年輕的「人間國寶」大師。

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▲親近台灣傳統工藝特展「匠心具足」即日起在佛光山佛陀紀念館展出到11月29日展出。

1963年出生台南的陳啟村，只有小學畢業；就讀小學時，因為國語根基未打好，聽不懂老師和同學所說的國語，上課只好塗鴉消磨時間，卻也「塗」出他的才華。

3年級時，班上的美勞課作品，他總是拿第1名。當時導師還刻意用話激他，讓他很不服氣，直到5年級，才從另一位導師口中得知，原來那時老師是刻意在磨練他的個性。這個磨練，讓他往後學習雕刻帶來很大幫助。

父親病逝前，要他國小畢業就學一技之長，他立刻回答：「我想學『刻佛仔』」，其實只因當時流行布袋戲，他用泥巴捏塑史豔文的尪仔頭，常受到讚美，心裡的第一個投射反映罷了。

小學畢業前半年，他的伯父原和雕刻師傅談好，要堂哥去學習，不料堂哥不去了，剛好由他來填補，那年他14歲，這個機會，提供他「刻佛仔」夢想的第一步。

當學徒的前3年，每天做重覆工作:打開店面鐵門、掃地擦桌及櫃枱雜役與砂紙磨平神像、拉下鐵門。讓他心中起了狐疑，「這是學刻佛仔嗎？」只能利用磨砂紙偷瞄師兄們如何下刀雕刻。後來才了解是雕刻家最重要「磨心」，「就像國小老師一樣」。

「刻佛仔」分打粗胚、修光、開面、磨平做底、按金上色等步驟；他雖然磨了3年神像砂紙，都仔細記在心頭；第4年，由於雕刻店的師兄服役，他順理成章接手，拿起鑿刀鑿實木，很快上手、出師。

出師就離開原來木雕店，被台灣很有名氣的福州派、人樂軒佛像雕刻店負責人林利銘邀請到店擔任師傅，讓他感到很大的榮耀，也體會他雕刻還有很大進步空間。

由於林利銘的支持，他帶著相機，利用假日到全台寺廟拍攝各級木雕大師雕刻佛像神韻、技巧，有機會接觸介紹義大利雕塑家米開朗基羅的書籍，開啟對西方美學的認識，學習現代藝術與雕塑技法，經東西雕刻技法相互激盪，累積他創新能量。

退伍後，24歲的他成立工作室，參加比賽，不斷獲獎，累積了聲名，25歲榮獲臺灣南美會首獎「南美獎」，1989年、26歲那年，他獲得首屆奇美藝術獎，為期1年，每個月都有2萬元補助，讓他沒有生活顧慮下全心全力創作。

2019年，他榮獲臺灣木雕薪傳成就獎，有50萬元獎金，他全部捐給苗栗家扶中心、三義雕刻夏令營及臺南市美術館志工隊等單位。未來，他冀望扶植更多木雕新銳，讓台灣這項傳統工藝繼續延續下去，並發揚光大。他的作品配合「親近台灣傳統工藝特展─匠心具足」，即日起在佛光山佛陀紀念館展出到11月29日。

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