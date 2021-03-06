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桃園105名學子獲頒靈鷲山普仁獎　肯定逆境中勇於面對挑戰

▲桃園105名學子獲頒靈鷲山普仁獎

▲幸福國中9年級的黃文龍，孝行感人，校長莊文凱到場分享他得獎的喜悅。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

就讀中興國中7年級的藍睿瑜，因先天性心臟缺陷及2000度重度近視，行動緩慢，但從小像個小書蟲般喜歡閱讀，熱衷研究科學，作品曾獲桃園市政府頒獎肯定；幸福國中9年級的黃文龍，父親在2年多前中風，每天協助父親復健，孝順體貼，他們上進和孝順的心，如同小太陽般照亮家人，6日於桃園高中禮堂獲頒靈鷲山普仁獎！

▲桃園105名學子獲頒靈鷲山普仁獎

▲副市長高安邦頒獎給入圍全國普仁獎的學生。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上，保有正面、積極、樂觀、愛心、願力的孩子，每個普仁小太陽的生命歷程，都是平實而深刻的故事，令人動容。

▲桃園105名學子獲頒靈鷲山普仁獎

▲藍睿瑜與父親及妹妹一起出席頒獎典禮。（圖。靈鷲山佛教教團提供）

桃園今年有133位學生報名參加選拔，初選評審出117件做家庭訪視，經複選本屆共有105位孩子獲得殊榮，國小51位、國中54位，6日由副市長高安邦頒獎給入圍全國普仁獎的6名學生，包括：中正國小葉泓毅、青溪國中閻錠嫻、介壽國中高暄喬、龍潭國中葉玉媗、中興國中藍睿瑜、幸福國中黃文龍等，並由靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪致贈心道法師墨寶給高副市長。

▲桃園105名學子獲頒靈鷲山普仁獎

▲桃園區普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山慈善基金會表示，「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！」得獎者共同的特徵是「用很深刻的言行，很樸實、很認真的做份內該做的事情。更難得的是，在困難的環境之下，還有一顆向上、渴望被愛、也會去愛人的心！」包括：教育局長林明裕、桃園區長陳玉明、立委萬美玲、議員蘇家明、陳美梅、黃家齊等均到場，鼓勵這些逆境中勇於面對挑戰的典範。

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