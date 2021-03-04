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藻礁連署太驚人正式破50萬！公投小組單日收了近7萬份

▲▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投小組今（4日）晚指出，連署正式突破50萬，達到更高的安全門檻，今天共收到69310份連署書，截至目前連署書已達507828份，還在持續累積中，這些連署書每天像雪片般湧入，它們代表了台灣民眾對國土的珍愛，以及人民守護環境的決心。

藻礁公投小組重申「非核減媒救藻礁」的立場，隨著藻礁公投即將成案，期待政府能夠開誠布公的與人民溝通，針對三接遷址後的各種替代方案及能源政策，能夠攤開所有證據和數字，提供公民理性思辨的機會，把握台灣民主轉型的契機。

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▲▼藻礁公投連署。（圖／藻礁公投小組提公）

▲藻礁公投連署破50萬。（圖／藻礁公投小組提供）

公投小組表示，雖然連署書已達安全門檻，但是全國各地仍有許多大學生及上班族持續為藻礁發聲，希望能讓更多人認識珍貴的桃園藻礁。校園中穿著粉紅背心的年輕學子，他們都想為守護台灣的環境盡一份心力。誠如中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫博士說的，他們有許多人將人生中的第一次投票，投給台灣的環境、台灣的海洋、台灣的生態，以及他們的未來，而不是投給任何一位政治人物。

▲▼藻礁公投連署。（圖／藻礁公投小組提公）

▲公投小組強調，藻礁不會說話，不懂政治，期望能有更多人看見台灣自然資產的價值。（圖／藻礁公投小組提供）

公投小組提到，香港公民黃曉琳在實際去大潭藻礁區看過後，對於台灣民眾可以透過公投連署參與國家政策非常羨慕，有感而發指出，不要輕易說好麻煩、不想管，你只是寫一個名字和地址，對我們來說這麼簡單的一個動作，就可以成為影響社會的一個力量。公投小組強調，藻礁不會說話，也不懂政治，期望能有更多人看見台灣自然資產的價值，在它們被消失之前。

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