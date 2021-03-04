桃園市首見腸病毒71型　衛生局呼籲落實手部衛生

▲桃園首見腸病毒71型，衛生局呼籲落實手部衛生。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

腸病毒傳染力高，家長請注意！桃園市衛生局4日指出，桃園市龍潭區經檢出腸病毒71型陽性輕症個案，成為高風險行政區，該區國小、幼兒園、兒童課後照顧服務中心及托嬰中心，須配合執行1127停課措施；由於腸病毒傳染力極高，且5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，提醒家中若有幼童出現腸病毒症狀，且伴隨肌抽躍情形，應儘速就醫。

衛生局表示，依疾管署監測資料顯示，上週(2月21日至2月27日)桃園市腸病毒門急診就診共計201人次，較前一週(221人次)下降9.0%。衛生局表示，由於目前腸病毒疫情低緩，無抵抗力的易感宿主較多，更因近期開學後各成員間互動密切，易助長腸病毒於人口密集及互動密切的學校及幼托機構內傳播，孩童及家長更須留意落實手部衛生及個人衛生習慣，避免病毒傳播。

由於衛福部疾管署於3日公告桃園市龍潭區檢出腸病毒71型陽性輕症個案，使該區成為高風險行政區，引發家長重視。衛生局表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上