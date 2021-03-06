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社會 社會焦點 保障人權

父母帶5歲兒半屏山「暗夜迷航」　機智警吹哨助「聽音辨位」脫困

記者黃子倩／高雄報導

高雄一對父母上個月21日傍晚帶年僅5歲的孩子爬半屏山，結果錯估下山時間在路上迷路，由於不清楚自己的詳細位置，只能趕快請求警方協助，左營派出所副所長蔡太雄接獲報案後，除了請他們告知目前看到的景色外，自己更從半屏山登山口處上山，並一路吹哨，讓迷路的一家人可以判斷哨音遠近，警方在30分鐘後，果然靠哨音順利找到他們一家人，助他們順利脫困。

▲▼ 高雄一對父母帶5歲兒爬山意外迷路報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一對夫妻擋帶兒子爬山意外迷路求助警方。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這對夫妻年約40多歲，上個月21日帶5歲兒子一起爬山，要下山時卻因為天色昏暗，不確定自己身在何處大迷路，傍晚6點多趕緊打電話報警求援，不過和警方通電話時，仍不確定自己身在何處，只知道四周都是樹林，依稀可以看到捷運站，其餘的都沒辦法確定，經驗老到的副所長聽到迷路的黃姓女子描述「當下還能看到捷運站」初步判定他們應該是位在半山腰的位置。

隨後蔡副所長從半屏山登山口處上山，並一路上持續地吹哨，另一方面也與黃女一家人保持聯繫，確認他們的安全及相對位置，蔡副所長邊走邊提醒：「如果有聽到哨音要趕快跟我們說，我們才可以更快找到你們！」幸運的是遊走在能見度相當低又雜草叢生的樹林30分鐘後，蔡副所長突然聽到黃女高喊「聽到哨音了」、「聽到哨音了」，趕緊加快腳步尋找黃女一家人，5分鐘後黃女大聲說著「在這裡」、「在這裡」，警方終於找到他們一家三口、化解了危機。

事後黃女一家人非常感謝員警的協助，她表示假日和先生帶著5歲的兒子一同踏青，這是第一次上半屏山，一路都沿著路邊的指示健行，但是上山的時間太晚了，不曉得山上的天色變化這麼快，準備下山時還有看到路標，但一下子就暗了，也看不到路標，迷失了方向，帶著小朋友，心裡非常著急，只好趕緊向警方求救。

▲▼ 高雄一對父母帶5歲兒爬山意外迷路報警求援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲5歲男童看到員警抵達顯得很開心。（圖／記者黃子倩翻攝）

所幸最後在警察的引導下，3人順利被尋獲，5歲的小男童看到警察伯伯不怕生，警察伯伯問他：「要不要抱著你下山啊？」小朋友立即張開雙手要警察抱。蔡副所長看到小朋友不吵也不鬧，乖乖地待在父母的身邊，很開心地抱著小朋友慢慢走下山，這才化解這場登山迷航記。

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