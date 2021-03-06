機車待轉區竟要「先逆向大迴轉」　中博高架臨時站西路規劃挨批

▲機車待轉區竟然要先逆向再定點大迴轉才能進入。（圖／高市交通局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄中博高架橋拆除工程將近尾聲，距離臨時站西路完工還有倒數48小時，不過臨時站西路標線設計引發網友批評。像是機車待轉區必須先跨越雙黃線、逆向後，再定點大迴轉才能進入待轉區，高雄市政府交通局表示，待轉區及公車標線將在8日通車前調整，路面彩色鋪面也採用高等級防滑處理，請各位市民朋友放心。

中博高架橋拆除工程進入第8天，站西路開通倒數2天，預計將於8日6時開通，不過，而九如路、博愛路口轉往臨時站西路的標線設計曝光後，在網路上引發鄉民，包括從高處看，機車要進待轉區，要先從對向車道來跨越雙黃線、逆向後，再定點大迴轉才能進入待轉區，或是質疑「彩色道路鋪面容易打滑」等問題。

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對此，高雄市府交通局也表示交通局跟施工團隊(鐵道局南工處)會積極持續檢討改善。至於很多市民朋友擔心的彩色鋪面部分，交通局解釋，當時設計是希望路口及轉彎處能提醒用路人依車道行駛，交通局也請南工處務必作最高等級的防滑處理(65bpn)。

而待轉區的位置，高雄市副市長林欽榮6日一早也到場巡視，他表示市府團隊也發現動線上的衝突，因此現勘時已透過交通局告知鐵道局南工處施工團隊需做更正檢討動線的衝突問題，並要求施工團隊修正，刻由廠商漏夜將待轉區及路口標線改正，以求車流通暢並兼顧安全性。

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