連千毅打手曝！討債集團招式多還「按爆你家電鈴」警卯起來逮11人

▲鳳山分局破獲暴力討債集團，共逮補11名嫌犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局鳳山分局偵查隊破獲一起暴力討債集團， 集團人員慣用的手法是用恐嚇威脅的暴力手段，向被害人強行索討債務並逼簽本票，遇到不從，就會到對方的住家持續按門鈴騷擾，要求被害人出面，或者在被害人住家周邊大聲吆喝、叫囂姓名逼債，警方在鳳山、三民以及前鎮區共逮補11名成員，依組織犯罪、妨害自由及恐嚇罪嫌移送偵辦。

▲暴力討債集團黎姓主嫌曾是連千毅的打手。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這個暴力討債集團以28歲的黎姓男子為首，他原是天道盟太陽會高雄分會的幹部，也曾經擔任連千毅的打手，本身有組織犯罪、妨害自由、傷害等前科，為了討債吸收多名不良份子自組犯罪集團，強行介入用債務清償的方式取得債權，並以暴力不法手段強行討債，如果遇到被害人不從，就會糾眾到其住處「持續按門鈴」騷擾，要求被害人出面，或者在被害人住家周邊大聲吆喝、叫囂，用上述的手段要求被害人還款。

▲鳳山分局破獲一起暴力討債集團共逮補11名嫌犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

鳳山偵查隊長郭家峰表示，經蒐證完備之後在4日上午8點同步執行搜索並拘捕黎姓主嫌及其他集團成員共11人，現場並查扣被害人簽立的本票22張、債務授權委託書2張、空白本票3本，摺疊刀1把、伸縮甩棍、點鈔機以及8支手機等證物，並將11名嫌犯依組織犯罪、妨害自由及恐嚇等罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲鳳山分局破獲暴力討債集團共逮補11名嫌犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

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