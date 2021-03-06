車下掙扎畫面曝！高雄聯結車狠咬機車！7歲童骨盆以下骨折母女3重傷

記者吳世龍、黃子倩／高雄報導
高雄市今天上午11點10分左右在阿蓮區忠孝路、和平路口發生一起車禍事故，消防隊接獲報案後，一共出動7輛消防車以及14人前往搶救，據了解，現場是一輛聯結車與機車發生碰撞，一共波及3位民眾，其中年約37歲的女性左前臂骨折、意識清醒，7歲女童骨盆以下骨折，另一名15歲女童則是雙腿裂傷意識清醒，目前3人都已送醫緊急治療。
▲高雄阿蓮區發生一起聯結車撞機車的意外事故。（圖／記者黃子倩翻攝）
▲高雄阿蓮區發生一起聯結車撞機車的意外事故。（圖／記者黃子倩翻攝）
記者吳世龍、黃子倩／高雄報導
高雄市今天上午11點10分左右在阿蓮區忠孝路、和平路口發生一起車禍事故，消防隊接獲報案後，一共出動7輛消防車以及14人前往搶救，據了解，現場是一輛聯結車與機車發生碰撞，一共波及3位民眾，其中年約37歲的女性左前臂骨折、意識清醒，7歲女童骨盆以下骨折，另一名15歲女童則是雙腿裂傷意識清醒，目前3人都已送醫緊急治療。
▲高雄阿蓮區發生一起聯結車撞機車的意外事故。（圖／記者黃子倩翻攝）
▲高雄阿蓮區發生一起聯結車撞機車的意外事故。（圖／記者黃子倩翻攝）
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