車下掙扎畫面曝！高雄聯結車狠咬機車！7歲童骨盆以下骨折母女3重傷

高雄市警局鳳山分局偵查隊破獲一起暴力討債集團， 集團人員慣用的手法是用恐嚇威脅的暴力手段向被害人強行索討債務並強行本票，於遇到不從者就會到對方的住家持續按門鈴騷擾，要求被害人出面或者在他的住家周邊大聲吆喝、叫囂姓名逼債，警方在鳳山、三民以及前鎮區共逮補11名成員，依照組織犯罪、妨害自由以及恐嚇罪嫌移送偵辦。