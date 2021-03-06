人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

▲老公忍多年無性！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

甜蜜生活正要展開，老天卻造化弄人！一名人妻心碎表示，8年來與老公從網戀到結婚，彼此幾乎不曾做愛，而背後原因是原PO曾被強暴過，老公秉持耐心開導，直到近幾年原PO才放下陰影，享受夫妻間的情趣。怎料，老公被診斷出癌症，日子可能不多了，讓原PO難以接受「希望奇蹟出現，我寧可重病的人是我...」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》透露，年輕時不幸被強暴，因此對性事蒙上巨大恐懼，直到8年前，原PO透過臉書認識外國老公，雙方交往3年間幾乎都是網戀，在見面次數屈指可數之下，原PO也坦言，很怕與他身體接觸，所幸老公給予體諒，從不勉強原PO交歡。

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婚前到婚後，老公儘管有性需求都自己解決，任何貼心舉動讓原PO都看在眼裡，她也開始慢慢接受夫妻間的魚水之歡。原PO也窩心表示，老公最愛另一半留長髮，「我頭髮到腰，老公不管多累，都會找時間幫我洗頭髮，不讓我自己洗...」

怎料，甜蜜婚姻維持5年，今年48歲老公正值壯年之際，老天爺卻開了大玩笑，原PO傷心表示，「他癌症復發，生命就剩不多...我好怕，他離開我，因為是他陪我度過黑暗8年。」

原PO心撕裂肺喊話，自己活到46歲才感受到愛，「我真的希望有奇蹟出現，我寧可重病的人是我，老公，我真的很愛你，是你救了我，從黑暗帶到光明，讓我感受被關愛呵護...」

▲網友建議把握當下！（圖／翻攝靠北老公2.0）



文章曝光後，網友全被惹哭，紛紛難過打氣，「真愛，請珍惜現在」、「為你們倆祈福，他真的是很棒的老公！癌症現在沒以前那麼難治癒，所以先不要慌，祝福」、「好好陪伴對方，別留任何遺憾，多鼓勵對方，配合醫生治療」、「願上天讓善良的人存活下來，這個世界太缺少這樣的好男人了」。