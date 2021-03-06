　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老公忍多年無性！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

甜蜜生活正要展開，老天卻造化弄人！一名人妻心碎表示，8年來與老公從網戀到結婚，彼此幾乎不曾做愛，而背後原因是原PO曾被強暴過，老公秉持耐心開導，直到近幾年原PO才放下陰影，享受夫妻間的情趣。怎料，老公被診斷出癌症，日子可能不多了，讓原PO難以接受「希望奇蹟出現，我寧可重病的人是我...」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》透露，年輕時不幸被強暴，因此對性事蒙上巨大恐懼，直到8年前，原PO透過臉書認識外國老公，雙方交往3年間幾乎都是網戀，在見面次數屈指可數之下，原PO也坦言，很怕與他身體接觸，所幸老公給予體諒，從不勉強原PO交歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚前到婚後，老公儘管有性需求都自己解決，任何貼心舉動讓原PO都看在眼裡，她也開始慢慢接受夫妻間的魚水之歡。原PO也窩心表示，老公最愛另一半留長髮，「我頭髮到腰，老公不管多累，都會找時間幫我洗頭髮，不讓我自己洗...」

怎料，甜蜜婚姻維持5年，今年48歲老公正值壯年之際，老天爺卻開了大玩笑，原PO傷心表示，「他癌症復發，生命就剩不多...我好怕，他離開我，因為是他陪我度過黑暗8年。」

原PO心撕裂肺喊話，自己活到46歲才感受到愛，「我真的希望有奇蹟出現，我寧可重病的人是我，老公，我真的很愛你，是你救了我，從黑暗帶到光明，讓我感受被關愛呵護...」

▲▼曾被強暴過，老公忍三年無性...「老天送天大笑話」網哭了（圖／翻攝靠北老公2.0）

▲網友建議把握當下！（圖／翻攝靠北老公2.0）

文章曝光後，網友全被惹哭，紛紛難過打氣，「真愛，請珍惜現在」、「為你們倆祈福，他真的是很棒的老公！癌症現在沒以前那麼難治癒，所以先不要慌，祝福」、「好好陪伴對方，別留任何遺憾，多鼓勵對方，配合醫生治療」、「願上天讓善良的人存活下來，這個世界太缺少這樣的好男人了」。

ET快訊
網一面倒罵侯佩岑媽媽「怎沒怪外遇男？」　她回答超中肯
女不想淋雨要45K男友跟爸借錢買車　遭拒狠嗆：你薪水太少
偏鄉國中生賽跑獲獎拿雞排捨不得吃　「當晚餐和家人共享」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

少子化衝擊私校　教團籲：找轉型解方、立院速審退場條例

指揮中心證實「台灣輸出」越南+1！檢疫期滿確診　急追國內接觸者

快訊／今境外+7、增1人死亡！緬甸染疫台商專機返台治療仍不治

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

少子化衝擊私校　教團籲：找轉型解方、立院速審退場條例

指揮中心證實「台灣輸出」越南+1！檢疫期滿確診　急追國內接觸者

快訊／今境外+7、增1人死亡！緬甸染疫台商專機返台治療仍不治

零食控衝囤貨！摩斯「燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡」變身洋芋片了

田中將大熱身賽中繼首次亮相　連被中日龍3安打苦吞敗投

從台中殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜等到沒錢回家

2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆

設定倪福德測試截止日　助總已看牛棚練投

夢想家6日作客富邦塔克沒上　挑戰6連勝、對戰富邦3連勝

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

新北最正副發言人披藍袍參選？　侯友宜：戴湘儀潛力無窮

每天花2分鐘做1件事　控制身材超有效

HBL熱潮阿中部長也難擋　陳時中親臨小巨蛋開球觀戰

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日引退女星當台灣媳　心疼福原愛嫁到高雄

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

嘉明湖畔藏無名塚！3救難勇士「端坐石洞」凍死

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

北台雷擊強陣雨！氣象局曝原因

鋒面逼近中！新竹以北迎大雨

午後變天「越晚雨越大」　明驟降6℃

國中弟搭捷運末班車「吐滿地」！她見這幕感動哭

小GG行房「偷加1動作」秒上天堂！雞排妹羞喊：真的

更多熱門

相關新聞

科學家曝鯨魚「抗癌」關鍵！

科學家曝鯨魚「抗癌」關鍵！

許多長壽的哺乳動物如鯨魚、海豚和大象往往都能夠抵抗癌症，於是科學家們也不斷的在研究這些動物抗癌的秘密，直到最近才有一項最新的研究顯示，傑出的抗癌能力可能源自於牠們的「基因」。

收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網刷三觀

收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網刷三觀

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

女師用狗仔式跟學生做愛判刑6年

女師用狗仔式跟學生做愛判刑6年

「大肌肌」木工師猛敲　她在旁邊狂流口水

「大肌肌」木工師猛敲　她在旁邊狂流口水

關鍵字：

老公癌症無性強暴人妻

讀者迴響

熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面