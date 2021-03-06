人妻脹奶公公盯著喊「好大」　月薪2萬「窩囊尪」還帶乾妹回家！

▲苦命媳婦脹奶，還被公公盯著看說「好大」。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者林彥臣／綜合報導

一名人妻在臉書匿名專頁上，分享了自己嫁到婆家的悽慘遭遇，不僅跟老公牽手還要被罵「你們一定要怎麼黏嗎！」甚至生小孩脹奶還被公公用齷齪的眼神盯著看喊，「好大」，結果月薪不到3萬窩囊尪不但對此毫無作為，甚至還帶乾妹妹回家過夜。

人妻在匿名專頁「靠北婚姻2.0」發文表示，「婚後狐狸尾巴一個個露出來」，跟老公手牽手走路、家族聚會時坐在一起，婆婆就來警告，「你們一定要怎麼黏嗎！」，好不容易排休在同天要出去玩，婆婆還抱怨每天都在一起了，「連我兒子休假也要黏在一起」。

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人妻還抱怨，自己薪水買保養品、手錶，婆婆生氣為什麼沒跟她報備，甚至買了哺乳內衣，婆婆還怨為何不讓她們看，有小孩後，體恤老公輪班辛苦，專心顧小孩、家事全包辦，在他起床前準備好飯菜，出門前也替他備了便當，老公只負責上班跟吃睡。

這個家庭荒謬的事情卻不僅於此，先是他的乾妹明明已經結婚、懷孕了，卻不住婆家，跑到住他們家，直到要生前的一天，才讓乾妹的公婆知道有小孩了。

另外還有人妻的公公經常用「齷齪的眼神」盯著她因為脹奶的胸部說，「有變大」，還會有意無意碰觸她的身體！告訴老公，卻沒什麼作為，還可以跟公公有說有笑，甚至還警告她在婆家受苦，不准跟娘家說，還要假裝過得很開心給娘家看。

人妻受夠一切嗆離婚，卻被婆家警告，不能要小孩，協議書上必須載明，「小孩18歲前都不能看，不能要贍養費，若男方不幸去世，小孩歸公婆。」

網友留言表示，「協議書內容牴觸法律無效」、「只能說你太單純了！也太容易把自己嫁掉了！」、「只能說妳還沒認清一個男人時就衝動嫁了」、「打官司離婚吧，哪來的媽媽寶貝大巨嬰，嫁到這種有夠慘」、「你也太乖了吧，叫你不能說就不能說嗎？什麼年代了，還在演苦命媳婦嗎？」

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