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鳳梨旺！屏東救國團之友聯誼　蘇清泉贈送每人一顆挺農民

▲救國團屏東團友會長蘇清泉致贈出席者每人一顆鳳梨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲救國團屏東團友會長蘇清泉致贈出席者每人一顆鳳梨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸禁止台灣鳳梨進口，救國團屏東團友會長蘇清泉，連日來關心鳳梨狀況，除到產地了解，更在該團友會中致贈出席者每人一顆鳳梨，另與屏東市「香榭驛舍」負責人林軒禾，共同宣傳「到店消費即送鳳梨活動」，力挺農民。

▲救國團屏東團友會長蘇清泉致贈出席者每人一顆鳳梨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲救國團屏東縣團友會和樂餐廳開會。

救國團屏東縣團友會4日晚在屏東市和樂餐廳舉辦第一次委員會，由會長蘇清泉主持，與會人員有主委郭定銘、總幹事鄭淵明、團友會副會長楊聰榮、謝聖順、謝國榮、總幹事陳育貴、副總幹事林育先及全體委員、顧問、幹部參加。

蘇清泉說，聽到救國團團歌，就讓他回想起15歲的時候，瞬間年輕起來，這一屆團友會加入許多年輕新血，希望與資深的團友會幹部，一起服務社會；為挺鳳梨農民，與會人員致贈一顆鳳梨。另3月8日上午在高樹鄉舊寮國小有漂書活動；24日下午在六堆客家文化園區舉辦青年節表揚大會，表揚社會優秀青年與學校優秀青年。

另蘇清泉還到屏東市「香榭驛舍」與負責人林軒禾宣誓力挺「到店消費即送鳳梨活動」。他說，本身是農家子弟出身，看到鳳梨農因兩岸關係，訂單遭大陸取消，衝擊農民收入；林軒禾經營農企業多年，深知農民的苦；也是國內施行檸檬契作先行者，去年疫情期間，並打通美國市場，積極為台灣農漁業找出路；這次又出面力挺鳳梨農民，支持進駐的店家入內消費就送鳳梨給消費者作法，精神令人敬佩，也獲得消費者支持。

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