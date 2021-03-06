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洪申翰曾喊「非核減煤救藻礁」　王鴻薇酸：入了黨還敢多說一句嗎？

▲▼民進黨立委洪申翰與數個民間團體共同提出《氣候變遷法》記者會。（圖／洪申翰辦公室提供）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／洪申翰辦公室提供）

政治中心／綜合報導

「珍愛藻礁公投」連署突破50萬份，民進黨年輕世代的副秘書長林飛帆、林鶴明以及立委洪申翰3人銜命分進合擊與環團對話溝通。不過，國民黨台北市議員王鴻薇則指出，洪申翰曾率環團呼喊「非核減煤救藻礁」，但近日被問到是否支持藻礁公投卻結結巴巴。

洪申翰5日受訪表示，自己跟民間團體或年輕朋友的互動與相互支援，這其實是很長期的合作關係，不是一個短期的指派或是溝通的刻意要求，有些人會把溝通想像成「摸頭」，但是對民間團體摸頭是很難有效的，所以自己也沒聽過有誰想要摸頭。

洪申翰強調，藻礁議題目前會走進公投，還有更多的公共討論，很明顯的不是一個是非善惡對立的問題，很多民間朋友和專家也已經指出，現在不同的方案主張，都有它背後的環境價值跟需求。

對於洪申翰的說法，王鴻薇在臉書諷刺，民進黨洗腦又一力作！「申翰委員，不用緊張、不用結巴，你的立場早就很明顯」，在民進黨黨意之前，沒有幾個人能站著說話，還記得護航萊豬陳吉仲主委前輩嗎，他以前反的可比誰都兇呢！

王鴻薇批評，民進黨整個政黨就是一個洗腦工程，無論你原本理想還是理念，入了黨、當了官，「你還敢有自己嗎？還敢多說一句嗎？」

網友留言表示，「他當初沒利益才爭 現在有利益了還爭什麼！」、「有志氣的話趕快辭掉民進黨不分區立委」、「選前選後不只立場差很大，身材也差很大」、「之前那些率領環團的好幾人，自從得到利益後，現在都這個樣」、「原來環保也可以拿來作為晉身之階耶！」

▼王鴻薇諷刺洪申翰，加入民進黨後就被洗腦，不敢有自己的聲音。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲▼王鴻薇諷刺洪申翰，加入民進黨後就被洗腦，不敢有自己的聲音。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

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