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陳吉仲會環團引揣測　公投小組：「成案是必然」3／19連署送中選會

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲下周會談環團。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

藻礁公投連署量已突破50萬大關，超越法定門檻，而農委會主委陳吉仲也將於下周會面環團，此消息一出，引發諸多揣測，甚至外界懷疑是否會撤公投提案。稍早珍愛藻礁公投工作小組指出，「成案已經是必然的結果」，3月19日前會將連署書送到中選會。

珍愛藻礁公投連署引發府院高度重視，盼與環團溝通，陳吉仲日前表示，8日上午將跟搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣公民參與協會理事長何宗勳等人會談。

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對此，環團表示，珍愛藻礁公投連署數量已達到安全份數，成案已經是必然的結果。將如期在3月19號前送到中選會，請所有參與連署的好朋友們放心，工作小組也在此向所有關心環境、珍愛藻礁的連署朋友致敬。

▲▼藻礁公投剩4天差22萬份連署　環團喊話全民「這不是政治對決」。（圖／記者許展溢攝）

▲搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

環團除肯定府方溝通的誠意，同時也重申，在民意如此殷切的期待下，開發單位應該立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害。如此也才符合去年6月16日總統府副秘書長李俊俋對環團的承諾。

環團強調，海岸是全民共有的資產，中油近期突然未敘明理由就違反慣例禁止人民進入。如此不友善的行徑予以譴責，同時要求立即開放，以饗民眾一睹珍貴藻礁的期盼。

環團也說，公民投票，是全國人民共同討論公共議題、深化民主的絕佳契機。藻礁保育與能源轉型路徑，是需要認真思辨的議題。珍愛藻礁公投的連署群眾，背景多元複雜，絕非單一面貌可以描述，應當尊重每一位連署的人民，並且盡力理解其主張。呼籲有關人士，勿再操弄藍綠情結、標籤動員、勿再破壞台灣民主進步深化的契機。
 

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