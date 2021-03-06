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「藻礁男孩」出動！林飛帆、洪申翰主溝通　林鶴明重整論述

▲▼林鶴明、林飛帆、洪申翰。（圖／ETtoday資料照、記者周宸亘攝、記者李毓康攝）

▲林鶴明、林飛帆、洪申翰。（圖／ETtoday資料照、記者周宸亘攝、記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署一舉突破50萬份，驚動執政黨。在總統蔡英文指示強化溝通下，民進黨年輕世代「3劍客」立委洪申翰、民進黨副祕書長林鶴明與林飛帆，銜命扛責與社團溝通，會就開發案做正確清楚的說明，提供總統府、行政部門及黨部，以期讓外界了解整個開發案正確資訊。

位於桃園觀音海岸的大潭藻礁，是台灣面積最大、純度最高的現生淺海藻礁生態系，獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點。。中油公司於2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港，將嚴重衝擊經過千年演化而生的藻礁生態，是環保團體發起公投的主要訴求點。

這次的藻礁公投在在野黨炒作下，連署一舉突破50萬，遠遠超過安全門檻的35萬份，讓黨政高層大為驚訝。在行政部門不斷解釋、說明，都無法擋下勢如破竹的連署後，民進黨、行政部門開始合作，盼能取得與環團間的共識，

行政部門方面，先是將在下周派出陳吉仲與環團面談，過去在2017年還是農委會副主委時，陳吉仲就是主管藻礁業務的窗口，且早在去年就已和環團針對藻礁一事在做溝通。加上陳吉仲和社運團體關係比較好，陳和環團彼此有信任感。

另一方面，黨則派出年輕世代的洪申翰、林飛帆、林鶴明等，分進合擊，除了與環團溝通外，也重整論述盼傳遞正確資訊。

社團部分，由洪申翰及林飛帆出面與社團等NGO團體互動，他們「與年輕人說得上話」，尤其洪申翰是綠色公民行動聯盟副祕書長，也曾擔任行政院能源及減碳辦公室委員，在環保議題上與相關團體皆有長期的互信與互動。

林飛帆出身社運圈，過去更是太陽花學運的主要領袖之一，擅長政策議題溝通；由於他是從街頭走入體制內，對民間團體有較多的了解，過去在黨內主責的工作之一，就是與民間進行政策對話。此次高層便是看中林這一點，才規劃與洪一起和社團進行溝通。

而林鶴明則是點子多、想法開放活潑，轉入民進黨後便不斷強化網路社群操作，黨中央文宣、網路、新聞都是他擅長的項目，此次面對藻礁公投，將由他負責將正確訊息，透過黨中央發布、分享。

▲▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（圖／記者林振民攝）

行政院長蘇貞昌6日也重申，藻礁議題不是經濟跟環保對抗，而是環保與環保的抉擇。政府的態度始終就是希望能夠盡全力保護藻礁，同時一定要穩定供電，因為電也是民生、工業、科學園區絕對必要的，一定會儘量讓大家完整地知道資訊，在做判斷前，可以整個都清楚知道完整資訊，做正確的判斷。

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民進黨洪申翰林鶴明林飛帆藻礁

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