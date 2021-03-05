偷吃人妻「都妳的味道」！佛系丈夫高EQ勸退　小王竟不講武德洗臉

▲曾姓丈夫發現人妻偷吃，高EQ勸退小王，不料反遭洗臉...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義一名蕭姓男子覬覦人妻，與對方發展出不倫戀。曾姓丈夫發現後，決定先禮後兵，傳訊提醒「蕭兄，這樹林那麼大，你偏找一顆有築巢的樹砍，太不厚道吧！」怎料蕭男毫不在意，不僅囂張狂飆三字經，還反嗆「你是看到鬼」、「吃飽話夭」，結果賠慘了。

判決書指出，蕭男2019年10月到曾男開的店內，與符姓人妻發生關係，回家後還喜孜孜地傳訊「我全身都是妳身上的味道」、「晚安，我快到家了」。人妻讀後回訊「我會想你的」，蕭也回覆「我也是：我愛你」。

曾姓丈夫發現後，去年1月13日傳Line給蕭：「蕭兄，這樹林那麼大，你就偏找一顆有築巢的樹砍，太不厚道了吧！你也有家庭不能將心比心嗎？那巢中還有2隻幼鳥你不知道嗎？你是煞車壞了？還是不想踩煞車？」

不過，蕭男不領情，隔天傳Line回嗆，「ＯＯ娘，臭Ｏ歪，你是看到鬼？吃飽話夭，狗Ｏ牲，你再說，ＯＯ娘，Ｏ牲，吃飽話夭！」

曾姓丈夫忍無可忍，向法院提告求償。蕭男出庭辯稱，他不知道女方已婚，雙方只是普通朋友，沒有肢體接觸，對方提出的證據也不足以證明他與女方發生過關係。

對此，婆婆作證指出，媳婦去年4月突然自己搬到文華街住處，5個月後，她偶然經過媳婦住處，看到蕭男的車，內心不禁起疑。

婆婆解釋，這個住處是兒子和媳婦合買，她有出資200萬元，本要進入查看，不料門被鎖起來，等了一陣子，竟看到媳婦和蕭男從樓上走下來，讓她一度氣得斥責「客兄帶到家裡！」起初蕭男藉口來載東西，但她追問「為何要上樓去」，蕭男未回答就離開。

曾男女兒也說，媽媽曾帶她去蕭男的KTV店裡作客，當時對方還稱讚「妳女兒很會唱歌喔！」

為此，法官也檢視蕭男與符姓人妻對話，發現2人曾相互傳訊「你對我的付出：我感受的出來」、「我對你只有愛、不會有任何生氣的情況」、「要記得刪除對話」、「我沒抱著你睡不可能睡到4、5點」。

綜合上述種種，法官認定蕭男知道女方已婚，互動卻超越一般朋友社交往來內容，侵害曾男配偶關係、婚姻人格身分法益，屬情節重大。其次，被告以三字經等不雅文字辱罵原告，足貶損原告之名譽，又未與曾男和解，因此判賠侵害配偶20萬元、侵害名譽3萬元，合計23萬元。

▼嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）