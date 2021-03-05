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三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

▲三發教育基金會，不惜斥資打造第2台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並於3月6、7日在台南南紡購物中心A2館1樓廣場進行首發活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲三發教育基金會，不惜斥資打造第2台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並於3月6、7日在台南南紡購物中心A2館1樓廣場進行首發活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾以單場閱讀活動創下近千人報名的三發教育基金會，為了將親子閱讀觀念擴大推廣，不惜斥資打造第2台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並於3月6、7日在台南南紡購物中心A2館1樓廣場進行首發活動，吸引不少人潮注目。

現場不僅提供各類繪本書籍免費借閱，還準備精彩的有獎徵答活動，而基金會吉祥物發發蛙人偶也第一次露面，讓小朋友興奮暴動，頻頻搶拍合影，好不熱鬧！
複製高雄書車成功經驗 台南書車Ready To Go！

三發教育基金會成立高雄行動書車「發發探險號」2年多來，每逢周末假日於高雄科工館廣場提供服務，出車共計兩百餘次、服務總人數逾兩萬多人次，除了提供各項閱讀服務外，還提供各種塗鴉彩繪、藝文手作教學、說故事、唱跳等多元活動，口碑十分豐碩。

2020年《童話音樂嘉年華》攜手公益團體「星星兒基金會」，更曾創下近單場活動高達千人報名的盛況，活動當日人潮擠爆科工館渾天儀廣場。成功的運營經驗，讓三發教育基金會信心十足，輔以粉絲團持續湧入各項私訊邀請，希望行動書車可前往其他縣市提供服務，因此由三發教育基金會主導規劃，三發地產擘劃贊助，於今年度催生第二台行動書車，即日起每周六、日將固定於台南地區展開服務。

▲三發教育基金會，不惜斥資打造第2台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並於3月6、7日在台南南紡購物中心A2館1樓廣場進行首發活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南行動書車由近三噸重的歐翼車所打造，車身畫著開啟的書本，而發發蛙坐紙飛機自在翱翔，則在展開的車翼上呈現；其意象象徵由發發蛙帶領親子夥伴們，一同進入閱讀、繪畫、音樂的美好世界中。

三發教育基金會執行企劃陳婉茹表示，真的要特別感謝永康區公所與永康區圖書館；隸屬台南市永康區公所的永康圖書館，兒童讀物藏書總計約有3萬2千冊，這次則依據基金會設立的主題「建築夢想」，特別精選「我長大了」、「繪夢畫家」及「湯姆的服裝店」等與夢想相關的童書約4百冊，試圖讓孩子從閱讀中描繪夢想和職業，小小的夢想種籽將在孩子的心中發芽。

▲三發教育基金會，不惜斥資打造第2台行動書車，首發活動主題為「建築夢想」，並於3月6、7日在台南南紡購物中心A2館1樓廣場進行首發活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未來也將因應每季主題變化主動更換書車書籍，力求帶給孩子更寬廣的新知與閱讀樂趣；圖書館老師志工更於現場帶領說故事活動，小朋友聽得意猶未盡。在這次活動中，最特別的地方堪稱是吉祥物發發蛙的出現！以真人一比一比例打造的發發蛙巨大可愛，第一次出現在大、小朋友面前，新奇、有趣，為活動掀起不少高潮，許多小朋友甚至拉著發發蛙的手，頻頻詢問志工「下次大蛙蛙會不會再來？」模樣可愛。未來發發蛙會不定期陪著書車帶活動、陪閱讀，還沒見過發發蛙本尊的朋友們請密切鎖定三發基金會的粉絲頁，若您喜歡孩童與閱讀，也歡迎聯繫我們，申請加入三發行動書車志工團隊。

養出水潤、零細紋嫩肌
 

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