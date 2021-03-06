能穿S碼才是辣妹！網美瘋湧「試童裝」UNIQLO淪重災區　店員超無奈

▲網紅硬穿UNIQLO童裝。（圖翻攝自小紅書）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近期流行起「BM風」，能夠穿得上S碼及XS碼才是「辣妹」，結果就有不少網美湧入平價服裝品牌UNIQLO內，大肆試穿童裝並拍照PO網。不過由於童裝的尺碼較小會被撐到變形，而且穿著過後容易沾到粉底液，令大多數在被試穿後只能以低價出售，甚至被當作瑕疵品丟棄。

▲小紅書上不少PO文介紹UNIQLO童裝 。（圖翻攝自小紅書）

著名歐洲服裝品牌Brandy Melville的服裝，幾乎以S碼及XS碼為主，大陸就因此出現了「BM風」、「甜辣風」，即穿著窄緊短身上衣、露出小蠻腰的女生。在這股潮流下，不少網美鎖定了物美價廉的UNIQLO，紛紛在試衣間內大肆試穿童裝，並拍照PO網展示窈窕身材。

▲試衣間內試穿拍照。（圖翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，近日實地走訪多間UNIQLO門店後，發現仍有成人試穿童裝。多名員工表示，今年春季新品上市後，許多女顧客會拿比自己小很多的童裝試穿，更曾有身高約170公分的女顧客，拿著120尺碼的童裝去試身室，結果直接把衣服撐大，只能報廢。

另外也曾有顧客一口氣拿10件不同款式顏色的童裝，尺碼為130、140，打算去試衣但被店員攔了下來。部分門店員工表示，當見到有成年人試穿童裝時，會建議其換大一點的碼數，不過也有店員因怕被投訴而不敢提醒。

▲衣服尺寸太小被撐開。（圖翻攝自微博）

「成人試穿優衣庫童裝」的話題在網路引發熱議，對此UNIQLO官方回應指，公司尊重消費者試穿服裝的需求，並沒有規定成人不可以試穿童裝。

UNIQLO官方強調，消費者可按自身需求和喜好挑選、試穿或購買服，但就建議消費者要選擇的合適碼數，同時在試穿時保持服裝的衛生和完整性，以免影響其他消費者的購買體驗，或因試穿損壞服裝的品質。

▲不少衣服因不當試穿歸入特價瑕疵區低價出售。（圖翻攝自上觀新聞）

至於衣服因試穿變形後如何處理，北京門店的工作人員表示，平均每天都有10至20件衣服因為不當試穿而損壞，店方只能將其歸入特價瑕疵區低價出售。

此事也引發微博網友熱議，紛紛怒斥「是巨嬰吧」、「正常買童裝的成年人沒什麼，噁心的就是那種拿著童裝進試衣間一頓拍完事兒弄得亂七八糟還不買的巨嬰」、「 真的好惡心，去把小孩的衣服硬生生撐大，除非最後全買了，否則真的完全沒道德」、「有些女的真的惡，試什麼童裝，裝什麼可愛」。