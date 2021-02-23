表達愛沒有這麼難！5種「愛的語言」加溫家人關係

▲對家人總是不好意思開口說愛嗎，可以試試愛的語言！（示意圖／CFP）

文／《別再說都是為我好》

蓋瑞．巧門博士（Dr. Gary Chapman）研究發現，每個人能夠理解接受並且適合的「愛的語言」，都不盡相同。有很多人覺得，自己為對方做了很多很多事，但對方卻總是看不到，或是沒有回應，其實這是因為雙方表達愛的方式不同，所以付出和接收才沒能對得上。因此去了解身邊重要他人喜歡並能接受到的「愛的語言」是什麼，是一件很重要的事。

總的來說，愛的語言大致可分為以下五種：

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A.肯定的話語（Words of Affirmation）：

直接的讚美與肯定，可以讓人感覺被欣賞，很多人適合的愛的語言，就是肯定的話語。透過欣賞鼓勵的話，去感覺自己有多重要，或是聽到對方說出「我愛你」，都能讓感受到自己被愛。

B.有品質的互動時間（Quality Time）：

有品質的互動時間，指的是當兩個人在一起時，能夠把所有的注意力放在對方身上，至於一起從事什麼活動，反而沒那麼重要，重點是在情感上與對方有所交集，讓對方感覺到被傾聽與被愛。對話時保持眼神接觸，千萬不要一邊交談，一邊又在做別的事，更不要急著給出建議，想著要幫對方解決問題。

C.收受禮物（Receiving Gift）：

有些人喜歡透過收到禮物來證明自己被愛，或至少確認對方有想到我們，因為我們往往是想到了什麼人，才會想到要準備禮物，禮物所代表的就是一種「念想」，無關乎禮物的價格，只在心裡想著並不作數，而是要經由送禮具體地表達，做為一種愛的表示。有時候一張卡片，一封短箋，都可以讓收到的人非常開心。

D.服務的行動（Acts of Service）：

透過幫對方做事，替對方服務，讓對方感到高興，進而表現出你對他的愛。服務的行動可以是為對方做一頓飯、修理東西，甚至是倒垃圾。只要是以正面喜樂的態度去進行，能讓對方感受到愛，就是一種愛的語言。

E.肢體接觸（Physical Touch）：

肢體接觸可以直接地傳達感情，對於愛的語言為喜歡肢體接觸的人，一個親吻或擁抱，可能遠勝昂貴的禮物，或是為對方做很多事。擁抱，牽手、摸摸頭、拍拍肩膀等，很多時候溫柔的肢體接觸，正是最直接的愛的證明。

★本文經圓神出版授權，摘自《別再說都是為我好》。