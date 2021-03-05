罷免陳柏惟一階通過！「過來人」黃捷發聲：遺憾　力挺3Q哥

▲陳柏惟、黃捷。（圖／取自3Q 陳柏惟臉書／黃捷 高雄市議員）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案一階連署門檻達標，提案領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。中選會副主委陳朝建證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數。也就是陳柏惟罷免案第一階段審核通過門檻，將邁入二階。對此，曾面臨罷免的高雄市議員黃捷則發聲感到遺憾。

▲黃捷挺3Q 。（圖／翻攝黃捷臉書）

針對台灣基進黨立委陳柏惟罷免案一階達標，身為曾也被連署罷免的無黨籍高雄市議員黃捷也發聲，她開頭說：「這段時間許多民主前輩都一一喊話，呼籲社會回歸理性團結，但很可惜國民黨依然故我，執意推動報復性罷免，一步步將台灣推向仇恨與紛亂，破壞社會安定、消耗社會成本。不斷發起報復性罷免及公投案，延續聲勢到2022年的地方選舉，就是國民黨的最終目的。國民黨的自私企圖早已被人民識破了，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要再繼續消耗台灣人的耐心！而對於陳柏惟委員，於公於私我都認為他是民主陣營中不可或缺的好夥伴。」

「陳柏惟委員在國會裡的質詢與提案有目共睹，也獲公督盟評選為優秀立委！」，黃捷大讚陳無論是國防外交和轉型正義，都站在第一線，對抗國會裡眾多紅統背景的妖魔鬼怪。」她指出，陳柏惟也把她長期在議會要求的「中國監視設備滲透」問題，用「台灣資通訊產品資安認證標章」進一步推動，並獲得行政院正面回應。這正是地方與中央合作推動國家發展、力抗中國勢力的最好典範。

她回憶起認識陳柏惟是在2018年的高雄市議員選舉的時候，雖然不同選區，但在許多場合也多次碰頭，也不吝嗇互相加油打氣。後來因為他的爽朗和彼此相近的價值而交情漸深，甚至在他的3Q食堂系列影片第一集就找黃捷合作，彼此暢談了許多議會的所見所聞。

爾後他決定投入台中的立委選舉，黃捷也提到，曾與他討論了很多對於2020國家安全發展的隱憂，在五甲龍成宮的告別晚會也曾給他打氣。他順利當選後，更成為台中民主的防坡堤。「3Q陳柏惟就是台灣前線之盾，而台灣人都會與真正生在台灣、心也在台灣的陳柏惟委員站在一起！」，黃捷呼籲請大家一同為陳柏惟加油，一起成為他的後盾。

時間對我們來說完全沒用！