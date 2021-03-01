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陳柏惟陷「刪Q」危機？　民進黨：「報復性罷免」正當性不足

▲▼台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台灣基進立委陳柏惟陷入「刪Q」罷免危機，有媒體報導指稱，民進黨有一份2月內部民調，顯示表態要去投票者超過3成，而同意罷免案比例遠超不同意票。對此，民進黨高層1日駁斥，該報導解讀並非事實，台灣民眾其實逐漸明白「報復性罷免」的正當性不足。

根據媒體報導，一份民進黨內部民調顯示，陳柏惟陷入「刪Q案」罷免危機。民進黨高層表示，相關民調的解讀並非事實，因為在罷免黃捷案失敗後，民調顯示台灣民眾對於這一類的「報復性罷免」更加了解，在民調上顯示相關整體不贊成罷免的高於贊成，台灣民眾逐漸明白這種「報復性罷免」的正當性不足，更有利於陳柏惟等人的辯護。

民進黨高層指出，對於正在進行的罷免案或公投案，民進黨都會從組織、輿情等方式去了解連署的情形及民意的變化；而內部掌握的民調顯示，從欣賞度來看，欣賞陳柏惟的高於不欣賞；從罷免支持度來看，整體不贊成罷免的高於贊成。

民進黨高層表示，國民黨在罷免黃捷一案中使勁全力，包含江啟臣、趙少康、羅智強等人都全力表態，結果不但同意罷免未達到25%的門檻，連反對罷免的票數都還超過同意罷免票數將近一萬票。

他表示，報復罷捷的結果是雙重失敗，證明民眾在充分資訊下，並不認為這種報復性罷免具有正當性；而罷免黃捷失敗也連帶造成藍營氣勢重挫，國民黨內甚至陷入路線之爭。

整體而言，高層人士表示，台中「大烏龍區」的民眾不論是對於報復性罷免的反感，或對陳柏惟表現都呈現肯定的狀態；而國民黨如果要持續操作這一類的報復性罷免，除了未獲得民意支持外，更會因小失大，以為在單一選區可以投機性操作，但在全國整體民意來看，其實加深國民黨「來亂的」的社會形象。

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