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罷免高閔琳失敗　中選會：二階連署人未達門檻罷免案不成立

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨高雄市議員高閔琳罷免案二階段連署失敗！提案領銜人曾巖理日前遞交連署名冊經審查後，中選會5日公布審查結果，連署人人數未達選舉區選舉人總數百分之十以上之規定，因此宣告罷免案不成立。

中選會表示，曾巖理於109年12月30日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，經高雄市選委會於110年1月27日函報連署人名冊查對結果，原連署人人數計2萬1472人，不合規定依法應刪除人數計7813人，經刪除後連署人人數為1萬3659人，不足規定人數5485人。

事後，中選會要求曾巖理補提連署人名冊，經查對後，高雄市選委會於110年3月3日函報查對結果，補提連署人人數1萬323人，符合規定人數2,499人，不符合規定人數7,824人。上述兩次提出符合規定之連署人人數合計1萬6,158人，未達公職人員選舉罷免法第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上（即1萬9,144人以上）之規定，依法第宣告該罷免案不成立。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，罷免案連署人名冊，經查對後，如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告。

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