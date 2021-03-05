　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲網友表示，他的日本友人曾說「台灣就像菲律賓一樣，很熱情」，讓他相當訝異。（示意圖／pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

台灣與東南亞各國的地理位置相距並不遠，許多移工也會選擇到台灣來工作打拼，使得不同的文化、飲食風格也藉此進入到台灣。就有一名網友與日本朋友聊天時，從朋友口中得知「台灣像菲律賓一樣很有特色」，讓他大吃一驚，發文詢問「日本人眼中的台灣，就像在看東南亞各國一樣嗎？」

這名網友在在PTT八卦板以「日本人眼中的台灣像菲律賓」為題發文，表示自己前年到日本東京玩時，認識了一位很有國際觀的朋友，也會到歐美玩樂，於是就好奇詢問對方「有沒有來過台灣？」沒想到他竟回答「有，台灣人很熱情，像菲律賓一樣很有特色。」讓原PO相當訝異，求問「請問日本人眼中的台灣，就像台灣看菲律賓、泰國那樣的感覺嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在日本人的骨子裡，仍自認在亞洲是高人一等。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，紛紛表示，「沒錯，看房屋街景」、「真的，都在日本的南部」、「沒錯啊，就跟我們看東南亞一樣」、「對日本來說都是東南亞諸島」、「就南國、溫暖的熱帶地區」、「人家看你就是經濟好一點的東南亞」、「看看南部最自豪的機車，跟東南亞一樣啊」、「來台灣吃芒果跟腳底按摩，就像台灣要去泰國吃水果跟按摩一樣」。

也有人突破盲點表示，日本人本來就瞧不起東南亞國家，「有些人還以為台灣就是泰國，因為英文很像，日本人自喻為亞洲人最優秀種族，國力也是全世界前幾名，用觀光業賺外國人錢，重工業汙染工業設在其它國家，你台灣人怎麼看菲律賓、印尼，日本人就怎麼看台灣，而且台灣跟菲律賓、印尼、泰國也都是東南亞國家，然後日本人大部分都覺得台灣食物太油膩、市容很醜、公共衛生差、講話又大聲，只是他們禮貌都會說的很含蓄，畢竟他們在人家地盤，我朋友在日本工作也是被隱形歧視，也不可能升上重要職位。」

ET快訊
分手想解悶！19歲好姐妹醉倒　遭男網友輪番撿屍性侵
快訊／北市私校爆墜樓意外！　22歲女10樓墜下命危
影片曝光！淡水22歲警疑見違規　迴轉盤查遭對向車撞飛
破百萬訂閱！超狂台YouTuber「沒露臉沒說話」　觀看次數

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

首批AZ新冠疫苗5萬人先打！　長庚超前部署成立「接種推動團隊」

台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

仿生材料開發新突破！中興大學用二維材料賦予元件感知能力

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

首批AZ新冠疫苗5萬人先打！　長庚超前部署成立「接種推動團隊」

台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

仿生材料開發新突破！中興大學用二維材料賦予元件感知能力

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

蕭告田裡狂奔嗨翻！　突踢爸一腳「蓋泥土印章」褲子秒毀他傻眼

2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！乾淨、透亮才是正解

直擊／竹子湖3間海芋開6成↑！走進任意門裡賞花、最大海芋園在這

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

高中木聯／林詔恩滑球制敵MVP　董子恩選秀平常心猛打秀

亞灣區塞10重劃區　豪宅價站穩5字頭！力壓美術館區

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！

3檔報酬勝台積！人氣「ETF績效排行」揭曉　含息可賺14%↑

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

花19.9萬元「1000個福袋開箱」　獎項傻眼！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

史上新低！台灣元月新生兒不到1萬人

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

iPhone真的會竊聽！廣告驚見聊天內容

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」

更多熱門

相關新聞

國民年金只繳1年！每月付百元　退休「月領千元」怨好少

國民年金只繳1年！每月付百元　退休「月領千元」怨好少

一名網友指出，日前陪父母跟長輩們吃飯，其中一名長輩抱怨國民年金太少，一個月只有領1000多，其他長輩便問他繳多久，結果長輩表示說他才繳一年，而且每個月只有繳幾百元而已，他聽到後超級傻眼，只繳一年而且每個月只繳幾百元，就可以一路領到過世，不少網友看完後也超火大。

董建華北京人大會場跌倒　林鄭月娥慰問

董建華北京人大會場跌倒　林鄭月娥慰問

美國對中政策是「非戰即和」？

美國對中政策是「非戰即和」？

白宮定位台灣是「夥伴」而非盟友

白宮定位台灣是「夥伴」而非盟友

福原愛婚變　日本輿論界炸鍋！

福原愛婚變　日本輿論界炸鍋！

關鍵字：

PTT台灣菲律賓日本

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面