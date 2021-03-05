日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

▲網友表示，他的日本友人曾說「台灣就像菲律賓一樣，很熱情」，讓他相當訝異。（示意圖／pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

台灣與東南亞各國的地理位置相距並不遠，許多移工也會選擇到台灣來工作打拼，使得不同的文化、飲食風格也藉此進入到台灣。就有一名網友與日本朋友聊天時，從朋友口中得知「台灣像菲律賓一樣很有特色」，讓他大吃一驚，發文詢問「日本人眼中的台灣，就像在看東南亞各國一樣嗎？」

這名網友在在PTT八卦板以「日本人眼中的台灣像菲律賓」為題發文，表示自己前年到日本東京玩時，認識了一位很有國際觀的朋友，也會到歐美玩樂，於是就好奇詢問對方「有沒有來過台灣？」沒想到他竟回答「有，台灣人很熱情，像菲律賓一樣很有特色。」讓原PO相當訝異，求問「請問日本人眼中的台灣，就像台灣看菲律賓、泰國那樣的感覺嗎？」

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▲在日本人的骨子裡，仍自認在亞洲是高人一等。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，紛紛表示，「沒錯，看房屋街景」、「真的，都在日本的南部」、「沒錯啊，就跟我們看東南亞一樣」、「對日本來說都是東南亞諸島」、「就南國、溫暖的熱帶地區」、「人家看你就是經濟好一點的東南亞」、「看看南部最自豪的機車，跟東南亞一樣啊」、「來台灣吃芒果跟腳底按摩，就像台灣要去泰國吃水果跟按摩一樣」。

也有人突破盲點表示，日本人本來就瞧不起東南亞國家，「有些人還以為台灣就是泰國，因為英文很像，日本人自喻為亞洲人最優秀種族，國力也是全世界前幾名，用觀光業賺外國人錢，重工業汙染工業設在其它國家，你台灣人怎麼看菲律賓、印尼，日本人就怎麼看台灣，而且台灣跟菲律賓、印尼、泰國也都是東南亞國家，然後日本人大部分都覺得台灣食物太油膩、市容很醜、公共衛生差、講話又大聲，只是他們禮貌都會說的很含蓄，畢竟他們在人家地盤，我朋友在日本工作也是被隱形歧視，也不可能升上重要職位。」