日本首例！30多歲女「接種新冠疫苗5分鐘」...全身劇烈過敏

▲日本一名女子施打疫苗後全身過敏。（示意圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

日本厚生勞動省5日表示，一名30多歲的醫務人員日前接種美國輝瑞疫苗後出現全身性劇烈過敏（anaphylaxis），服用藥物後症狀已經改善，而這也是日本國內首例全身性劇烈過敏報告。

根據《共同社》報導，這名女性在本月5日接種，施打後5分鐘內就出現咳嗽、全身發癢、呼吸加速和眼瞼腫脹等症狀，不過在注射腎上腺素後症狀就已改善。據了解，這名女子曾患有哮喘、甲狀腺功能低下等基礎疾病，而當地醫療機構也認為該名女子的全身性劇烈過敏症狀和疫苗接種有關。

▲輝瑞疫苗。（圖／路透）



報導指出，日本當局現在為了防止相同狀況發生，要求民眾在接種新冠疫苗後至少要在接種會場內待15分鐘再離開。厚勞省醫藥品安全對策相關專門調查會會長的埼玉縣立兒童醫療中心醫院長岡明也指出，「通過適當的治療症狀即可改善，哪種疫苗都有可能會引起全身性劇烈過敏，因此接種後觀察15分鐘以上非常重要。」

美國疾病控制和預防中心（CDC）也表示，注射輝瑞疫苗後引發全身性劇烈過敏的發生率大約是每接種20萬劑發生一次。而日本從上月17日起開始開放接種輝瑞疫苗，截至本月5日晚間，已有46469人進行施打。