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養全家「再給夫家孝親費」　人妻流產！婆婆竟鬆口氣：不用辭職了

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲有日本人妻每月都要將薪水上繳給公婆，甚至連她流產時公婆都只關心她能不能繼續上班。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

夫妻之間的相處有時受另一半家庭的影響非常大，該如何維繫之間的平衡，也是許多人都要面對的課題。一名日本人妻在婚後發現，自己不但要負擔家中所有的生活費，每個月的薪資還會被丈夫拿去給公婆，即使溝通後也不見改善，甚至連自己懷孕流產時，丈夫的家人還因她不必辭職而鬆一口氣，讓她相當難以接受。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，在醫院擔任護士的惠里在26歲時嫁給了當地小商店的店員敬先生，2人婚後開始過著「男主內，女主外」的生活，家中的生活開銷主要都由她負擔，雖然類似的情況在日本很少見，但他們的生活過得還算幸福，並且保持著良好的夫妻關係。

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲該如何與另一半的家庭相處也是一門大學問。（示意圖／CFP）

然而，生活不算富裕的他們除了要負擔自己家庭的費用外，丈夫還會將惠里所賺的錢交給他的父母，使得2人的生活變得更加艱辛，即使惠里曾嘗試與對方溝通，情況仍不見改善，之後當她懷孕準備請長假時，丈夫甚至因擔心家中可能會沒有收入，而變得相當焦慮。

之後敬也決定向他的父母表明因妻子懷孕，無法再提供生活費了，沒想到他們竟說，「我認為最好的情況就是惠里不要辭職」，而敬也因不敢違抗他的父母，於是就順從了他們的決定，但也承諾會由他出去工作賺取生活費。

最後惠里不幸流產了，沒想到婆婆來關心時只問她「那這樣還會辭職嗎？」並在她表明會繼續工作時，露出了大大鬆一口氣的神情，讓她非常氣憤，即使後來她又懷孕，並生下了兩個女兒，但至今仍無法忘懷丈夫偏袒夫家，以及夫家予取予求的行為。

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