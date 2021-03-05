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社會 社會焦點 保障人權

5月女嬰胸口腋下瘀青一片！托育員狠拉捏推　業者遭罰決定歇業

▲台中驚傳虐嬰！一名5個月大女娃遭下重手身上多處瘀青。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中驚傳虐嬰！一名5個月大女娃遭下重手身上多處瘀青。（圖／記者鄧木卿攝）

記者游瓊華／台中報導

台中南屯一家托嬰中心驚傳虐嬰事件，一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸口多處瘀青，前往托嬰中心調閱監視器畫面赫然發現竟是27歲年輕女托育員下重手，家長一氣之下報警，家防中心接獲通報也介入處理，確認女托育員有對女嬰推、拉、捏等動作。但托育員矢口否認，強調是在安撫女嬰，並沒有動手。

社會局先是對托育員開罰新台幣6萬元罰鍰、公布姓名，並處10年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員，稍早也宣布開罰托嬰中心6萬元，園方也決定在7月31 日歇業，突如其來的消息讓許多家長措手不及。

據悉，家長包含女嬰在內共有三個孩子就讀該處幼兒園及附屬托嬰中心，目前老大已經畢業，除了女嬰外還有一個老二在同處幼兒園，目前仍決定讓老二留在幼兒園就讀，不會轉學。

社會局表示，社工查調監視器畫面，發現托育員對女嬰有不當行為，造成女嬰腋下及雙側胸部瘀傷。托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職一年多，現已離職。

社會局也說明，此間托嬰中心立案六年多，核定收托人數45人，目前收托39人。此次托嬰中心管理不善導致兒童受傷案，社會局依兒少權法裁罰6萬元，屆期未改善者得按次處罰；情節嚴重者將勒令停辦最長1年、公布其名稱及負責人姓名。

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快訊／台中5月大女娃遭重手虐打！台中托嬰中心急歇業　家長傻眼
 

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